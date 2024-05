Pellicola prequel del film cult di Richard Donner del 1976 (Omen – Il presagio) co-scritta e diretta dalla giovane regista esordiente Arkasha Stevenson. In Omen – L’origine del Presagio, dopo essere stata mandata a Roma, per prendere il velo e iniziare la sua nuova vita in convento, la giovane statunitense Margaret incontra un’altra faccia della Chiesa che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede. Sullo sfondo di uno scenario sociopolitico in sovvertimento, scoprirà una cospirazione che spera di far nascere il Male incarnato, allo scopo di far ricadere gli uomini nella paura del demonio e farli in seguito riconvertire alla Chiesa. Il piano è tanto semplice quanto terribile: fecondare una donna col seme del Male e liberare l’infante diabolico nel mondo.

Quando Margaret arriva nella capitale si ritrova in una città ribollente di rabbia, con fiumi di giovani che protestano in piazza, spesso in modo molto violento. Sono gli anni di piombo. Così Stevenson inizia il dialogo con l’Omen di Richard Donner, che metteva, seppur – come nel suo stile – senza elaborazioni eccessivamente complesse, la politica al centro del film. Nel classico del 1976 infatti il piccolo Damien, l’Anticristo – la cui origine viene raccontata appunto in questo film – cresceva nella famiglia, totalmente ignara, di un importante politico, e anche nel secondo film era un grande industriale a prendersi cura di lui.

L’equazione Male-potere non era certo un caso nel film di Donner, e non è un caso che l’elemento ricorrente di Omen – L’origine del Presagio sia rappresentato dalle rivolte studentesche antiautoritarie, come a voler suggerire una risposta a quel potere, evocato da Donner, dove germoglia inevitabilmente il male. Progressivamente però si ha la sensazione che questo diffuso sentimento rivoluzionario, sia piuttosto funzionale – simbolicamente (oltre che adeguato all’intreccio narrativo) – a una sorta di generale sentimento di insofferenza da parte della regista nei confronti della Chiesa, una Chiesa ancorata all’oscurantismo e incompatibile con l’evoluzione sociopolitica della società. In questo senso va anche la rappresentazione del rapporto, che viene presentato come controverso, se non perverso e inquietante, tra la Chiesa e la gravidanza. Anche se la regista, forse per gioventù o forse per questioni di produzione, o forse semplicemente per mancanza di coraggio, si limita a gettare ombre, senza però far luce sulle reali ragioni di queste ombre, rendendo deboli le sue critiche e privando il suo film di carattere e di credibilità.

Stevenson comunque dimostra padronanza del mezzo, e l’interessante e suggestivo prologo evoca anche una certa sensibilità manieristica che purtroppo viene assecondata solo in parte nel resto della pellicola, che regala comunque altri due momenti di forte impatto. Resta comunque, per questa opera prima ambiziosa, un risultato interessante: il film nasce da un’idea forte, con una vocazione laica più che anticlericale, elaborata con relativa libertà e con un buon talento visivo. Insomma, un prequel non al livello della pellicola originale di Donner, ma di gran lunga superiore ai tanti (e troppi) sequel che l’hanno seguita, tra i quali solo il secondo, La maledizione di Damien, si era rivelato tollerabile.

Giovanni Pesaresi

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube