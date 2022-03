Nuovo appuntamento, martedì 22 marzo alle 16 con la rassegna Pomeriggio al Gloria, organizzata da Notorious Cinemas insieme all’associazione Sentieri del Cinema. Si tratta di un vero e proprio cineforum, il primo che si tiene a Milano di pomeriggio; al termine del film, infatti, sarà possibile fermarsi e scambiare opinioni con un critico di Sentieri del Cinema.

In programma One Second di Zhang Yimou: «Il film ricorda per fotografia, sceneggiatura, ambientazione e impostazione il grande neorealismo italiano. La storia al centro del racconto è quella del legame che si instaura da Zhang (Zhang Yi) e Liu (Liu Haocun), inizialmente ostili uno all’altro ma poi legati da un profondo affetto. Sono due figure emblematiche della povertà estrema in cui viveva la Cina in quegli anni e in cui probabilmente si trova ancora oggi parte della provincia dell’enorme Stato Orientale. E Zhang Yimou ci fa entrare bene in quel mondo; forse è proprio questo che non deve essere piaciuto molto al governo cinese», scrive Aldo Artosin nella sua recensione.

Appuntamento, quindi, con Pomeriggio al Gloria martedì 22 marzo alle 16 presso la rinnovata multisala Gloria di Corso Vercelli 18 (MM1 Pagano).

Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina FFP2 correttamente indossata per tutta la durata della proiezione.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it).

