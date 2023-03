Dopo un po’ di rodaggio, stiamo continuando con la nostra nuova iniziativa: gli Aperitivi con Sentieri del Cinema. Un momento settimanale in cui di solito si prende un aperitivo con amici: noi lo facciamo virtualmente, online, anche per poter dialogare a distanza tra noi (ci dividiamo tra Milano e Roma, ma ci sono sentieristi anche in altre città) e per poter rivolgerci a chi ci segue da tutta Italia, e non solo. Ma a volte ci si collegad aun importante festival (come è avvenuto per i nostri inviati a Berlino) o da un cinema prima di entrare in una proiezione. Altrimenti, da casa o da dove ci troviamo al momento…

Ormai ci conoscete da tempo, sapete che ci piace parlare di Cinema e condividere la nostra passione e ogni scoperta di piccoli e grandi film che possiamo intercettare, scandagliando nell’ormai enorme mole di offerta cinematografica (e audiovisiva, uno sguardo alle serie tv c’è sempre). Cin piace farlo nei cineforum a a Milano e dintorni, come la Febbre del lunedì sera al Notorious Cinemas di Sesto san Giovanni o alla storica Multisala Gloria di Milano, dello stesso gruppo, o in altre rassegne in cui siamo coinvolti singolarmente… Ma trovarci online, ogni venerdì alle 18.30 – che è a Milano è più o meno l’ora dell’aperitivo… – ci permette di dialogare, seppur non direttamente, con chi vive in altre regioni.

Il format ormai è delineato: l’attualità, con il film o il caso del momento, un festival o un premio importante, oppure un’iniziativa cinematografica rilevante; poi si parla dei film in uscita nel weekend, a volte davvero numerosi, per dare utili consigli di visione; infine, un’anticipazione delle nostre rassegne milanesi. Ma parleremo appunto, ogni tanto, anche di serie tv.

L’appuntamento fisso è ogni venerdì alle 18.30 sulla pagina Facebook di Sentieri del Cinema (per ora possiamo utilizzare solo questo social network), con le nostre “firme” e i presentatori dei nostri cineforum, ma abbiamo in programma di inviatre anche ospiti (registi, attori, sceneggiatori, critici amici), in base a quanto succede nel mondo del Cinema. Aperti anche alle vostre proposte.

I video rimangono poi disponibili sulla pagina Facebook, per poterli recuperare anche nei giorni seguenti.

Vi aspettiamo!