Diana Nyad è una campionessa di nuoto in mare aperto; negli anni ’70 ha stabilito una serie di record per distanze coperte e ore in acqua. Solo un’impresa non le è riuscita: nuotare per 103 miglia da Cuba alla Florida. Per Diane questo sogno diventa un’ossessione tanto da riprovarci dopo i 60 anni, dal 2010 al 2013, aiutata dalla sua amica e allenatrice Bonnie…

Diretto da Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi, Nyad – Oltre l’oceano è il classico biopic su un’impresa apparentemente impossibile, che è uno dei temi più cari al cinema e a Holywood. Il film racconta bene il tema del sogno che diventa una vera ossessione per Diana, tanto che saranno necessari ben cinque tentativi prima di portare a termine l’impresa (non crediamo di fare nessuno spoiler rivelandolo). Annette Bening, candidata all’Oscar per questa sua interpretazione, si cala molto bene nella parte ed evidenzia con convinzione il carattere molto determinato, ambizioso, egocentrico, un po’ folle e anche prepotente di Diane, che solo alla fine capisce l’importanza e i sacrifici che la sua squadra hanno fatto per lei. Soprattutto Bonnie (nomination anche per Jodie Foster forse un po’ esagerata), che ha rinunciato a molte cose per starle vicino.

Il film ha un buon ritmo e avvince soprattutto nella prima parte mentre i continui tentativi di compiere l’impresa rischiano anche di infastidire lo spettatore così come i reiterati inviti a “non mollare mai”, “fare di tutto per realizzare i propri sogni”, “non arrendersi di fronte alle difficoltà” che suonano molto retorici. Le scene in acqua, con i momenti di crisi e le difficoltà per gli attacchi di squali e soprattutto delle pericolosissime cubomeduse dell’Oceano sono ben girate. Si potevano approfondire maggiormente i temi del rapporto con il padre e della violenza subita da adolescente da parte del suo allenatore. Sono molti efficaci, invece, gli inserti documentaristici in cui vediamo e sentiamo la vera Diana Nyad commentare le sue imprese, i traguardi raggiunti ma anche i fallimenti. Il film, disponibile su Netflix, saprà interessare anche un pubblico europeo?

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale YouTube