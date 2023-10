Una voce femminile fuori campo spiega, mentre una ragazza scrive su un diario: «Questa è la vera storia di un’adolescente. Una storia di sofferenza, disperazione, malessere e vergogna. Si parla di sesso, morte, umiliazione e catastrofe». La ragazza si chiama Lucie, ha 15 anni e un’immaginazione vividamente travolgente. Lei, dopo la morte della madre, vive sola con suo padre William, eterno bambinone ma anche malato di sclerosi multipla. Così lei, oltre al liceo (dove va male: si addormenta in classe, ha occhiaie profonde), va anche a fare la cameriera in un locale, porta avanti la casa e cerca di scrivere nei momenti liberi un romanzo autobiografico e fantasioso al tempo stesso.

Normale di Olivier Babinet, vincitore del Giffoni Film Festival 2023 (categoria Generator +16), è basato sul romanzo sul romanzo The Monster in the Hall di David Greig. Si tratta di un delicato spaccato della vita di un’adolescente costretta a essere più grande della sua età e che teme di finire in una casa famiglia, viste le condizioni precarie di salute del padre che alterna episodi di immaturità, momenti di dolorosa commozione nel ripensare alla moglie e promesse alla figlia che farà di tutto per tenerla con sé. Non c’è molto di nuovo nel film, se non una fantasia che galoppa e che porta sullo schermo l’oggetto delle fantasie di Lucie, come ad esempio a immagine di rispondere a un quiz tv con domande sulla malattia del padre. Gran parte del film si concentra sulla love story con il bel compagno di classe Etienne che, inizialmente innamorato di un’altra ragazza, utilizza Lucie come “schermo” per convincere tutti quelli che a scuola lo ritengono gay, mentre il padre diventa completamente cieco e deve cercare di ingannare insieme alla figlia l’assistente sociale incaricato di fare la visita.

La scrittura diventa per Lucie la valvola di sfogo di una realtà infelice, per cercare una fuga verso altri mondi. Il conflitto tra finzione e sogno, tra stravaganza e “normalità”, qualsiasi cosa si voglia intendere con questa parola, è ben giocato da una sceneggiatura semplice ed efficace anche se un po’ piatta – con i pochi guizzi proprio nei momenti di sogno ad occhi aperti – e da attori che incarnano bene i rispettivi personaggi, in particolare padre e figlia interpretati rispettivamente da Benoît Poelvoorde e Justine Lacroix. Con ruoli a lungo invertiti, ovvero con una figlia costretta a prendere in mano il rapporto causa malattia del padre che però saprà al momento opportuno riprendere il suo ruolo, com’è “normale” che sia.

