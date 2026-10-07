Il pacifico Ulysses Richardson (Bob Odenkirk) accetta un incarico temporaneo come sceriffo nella cittadina del Minnesota che dà il titolo al film. Il suo tempo a Normal è dedicato principalmente a risolvere i problemi di una piccola città, come sedare litigi nei negozi di ferramenta e mandare le persone in cella a smaltire la sbornia. Tutto sommato, Normal è un posto piuttosto noioso. Sicuramente è solo una coincidenza che ogni negoziante sembri armato fino ai denti, che il precedente sceriffo sia morto in circostanze misteriose e che in questo posto, così lontano dalle città più popolose, siano in corso lavori di ristrutturazione multimilionari. O no?

Per Ulysses tutto procede senza intoppi finché non viene chiamato a intervenire per sventare una rapina in banca; improvvisamente tutti in città iniziano a sparargli addosso, più che ai rapinatori stessi. Si scopre che gli abitanti di Normal nascondono un oscuro segreto, un segreto che persino i più tranquilli cittadini, sindaco compreso (Henry Winkler), sembrano intenzionati a proteggere con armi pesanti, celate dietro una superficiale patina di gentilezza. Poiché il regista Ben Wheatley è un regista d’azione paziente e Odenkirk – autore anche della sceneggiatura – è in grado di infondere pathos a qualsiasi ruolo gli venga affidato, il risultato è un film con una base molto più riflessiva e gustosa rispetto alla solita tempesta di proiettili di fucili a pompa.

Odenkirk, raddoppiando la dose di intensità già vista in Io sono nessuno, oscilla in un batter d’occhio tra il duro taciturno e l’orso dal cuore d’oro. Ulysses, un uomo che fugge da un grosso errore e sceglie di resistere per non commetterne altri, si preoccupa ancora delle persone che sono sotto la sua giurisdizione, anche quando queste gli danno ogni motivo per non farlo. Odenkirk si assicura che si possa scorgere il cuore pulsante di quest’uomo attraverso tutte le esplosioni che si lascia alle spalle (e quante sono!). Il regista non svela le sue carte nella prima parte, più tranquilla e bizzarra, il che rende il momento in cui iniziano a volare i proiettili davvero sorprendente (e nel migliore dei modi). Qualcosa scatta, e veniamo travolti da un’energia montante e disperata proveniente dagli oltre 1800 abitanti armati di Normal, un’energia che Wheatley mantiene per tutta la parte centrale, assolutamente mozzafiato. Il film lascia a malapena il tempo di elaborare l’accaduto quando le persone che abbiamo appena conosciuto vengono investite dagli spazzaneve o fatte a pezzi dai lanciagranate, eppure, in qualche modo e tra una scarica di proiettili e l’altra, riescono ancora a infondere un po’ di quella stessa ingenuità che ci sia aspetta, proprio da un posto che si chiama Normal.

Beppe Musicco



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