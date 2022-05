Noche de fuego racconta la vita di tre amiche – Ana, Maria e Paula – prima bambine poi adolescenti nella comunità di Guerrero, nel Nord del Messico. Una vita difficile, sospesa tra la minaccia dei narcotrafficanti pronti a strappare le ragazze alle famiglie per avviarle a un destino di sfruttamento sessuale, e quella dei federali corrotti.

Tatiana Huezo è una nota documentarista messicana (Tempestad del 2016 è il suo lavoro più noto). Con Noche de fuego ha esordito nel film di finzione, ottenendo una menzione speciale a Cannes 2021 nella sezione Un certain regard. Liberamente ispirato al romanzo del 2014 di Jennifer Clement, Prayers for the Stolen, il film è un potente racconto di formazione dall’infanzia all’adolescenza. In particolare si seguono le vicende di Ana, interpretata all’età di otto anni da Ana Cristina Ordóñez González e a quattordici da Marya Membreño, e della madre Rita (Marya Batalla). L’ambiente che le circonda è ostile e pericoloso. Crescere in quel contesto vuol dire essere sottoposti quotidianamente a una minaccia; che venga dai narcotrafficanti o dalla polizia, poco importa. Si imparano a riconoscere i rumori e a capire se nascondano un pericolo o meno; in quel caso bisogna essere velici a nascondersi. Le figure maschili sono totalmente assenti; impiegate nei campi di papavero per la produzione della droga.

L’impronta documentaristica è evidente nelle inquadrature, nella messa in scena e nella fotografia che permette allo spettatore di immergersi in quella realtà. Tatiana Huezo descrive molto bene il contesto quotidiano in cui Ana, Maria (Blanca Itzel Pérez e Giselle Barrera Sanchez) e Paula (Camila Gaal e Alejandra Camacho) si dibattono e trasmette con efficacia quanto poche siano le speranze per quelle famiglie di un futuro diverso e migliore; forse solo scappando ci si può riuscire. Noche de fuego è disponibile sulla piattaforma Mubi e su Netflix.

