La regista Geneviève Dulude-De Celles (che ha anche scritto la sceneggiatura), in Nina Roza (vincitore dell’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura all’ultima Berlinale) porta la nostra attenzione sul viaggio di un immigrato costretto ad affrontare i fantasmi di un passato che volutamente si è lasciato alle spalle, imbarcandosi in un’impresa audace. Una scelta fatta con curiosità e un’autentica attenzione all’autenticità. Il regista ci accompagna nel viaggio di Mihail (Galin Stoev), un esperto d’arte contemporanea canadese ma di origine bulgara, costretto a tornare nel suo paese natale dopo quasi trent’anni di assenza. Incaricato da un collezionista (Christian Bégin), deve autenticare e valutare le opere di una bambina di sette anni, presentata come una prodigio della pittura in seguito a un video virale. Questa sarà per Mihail l’occasione di fare i conti con se stesso e di riconciliarsi con una terra, una cultura e una famiglia da cui è fuggito con la figlia ancora piccola. Rifiuta a tal punto questa eredità da impedire alla figlia di insegnare il bulgaro, la sua lingua madre, al nipote. Osserviamo così l’arrivo di questo sessantenne espatriato, quasi uno straniero, in una Bulgaria profondamente cambiata dagli anni ’90, quando il paese attraversò un periodo di instabilità politica in seguito al crollo dell’URSS.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un simile ritorno alle origini, la regista rifugge dallo spettacolo e dalla drammatizzazione. Qui non bisogna aspettarsi grandi sconvolgimenti, rivelazioni traumatiche o commoventi ricongiungimenti. I fantasmi del passato che Mihail affronta rimangono piuttosto vaghi, sfuggenti, persino quasi banali. La regista privilegia quindi le sensazioni rispetto alle spiegazioni, adottando un approccio decisamente impressionistico, da cinema d’autore, che si rifiuta di trasformare il dolore in spettacolo. Questa moderazione crea un sottile mosaico di emozioni in cui il mondo interiore del personaggio viene delicatamente rivelato, con le interpretazioni degli attori che trasmettono alla perfezione questo tumulto interiore, conseguenza della delicata malinconia che pervade il film.

Nina Roza non è un film che cerca di rispondere a tutte le domande. Perché Mihail se n’è andato? Perché questo ostinato rifiuto di guardare indietro e rinnegare una cultura viva e interessante come quella che il film ritrae? La sceneggiatura lascia deliberatamente questi interrogativi nell’ombra, preferendo osservare gli effetti dello sradicamento piuttosto che spiegarne le cause. Questa scelta narrativa chiede allo spettatore di colmare le lacune o di accettare quelle che rimarranno anche dopo la fine della proiezione. Uno degli aspetti più ricchi del film risiede nell’interazione di riflessioni che si instaura tra i personaggi. Mihail, sua figlia e la giovane Nina (che si rifiuta ostinatamente di lasciare il suo villaggio natale per intraprendere una prestigiosa formazione artistica a Firenze, nonostante il suo immenso talento) incarnano tre diversi rapporti con l’esilio: uno lo ha scelto, un altro lo ha sopportato e l’ultimo lo rifiuta con tutto il cuore. Sottilmente, il film offre anche un’interessante riflessione sulla mercificazione dell’arte contemporanea, le cui ripercussioni Nina sperimenta in prima persona.

Dal punto di vista visivo, le immagini rimangono sobrie ed evocative al tempo stesso. La dichiarazione d’amore della regista alla Bulgaria, particolarmente evidente nella colonna sonora ricca di canti popolari bulgari e nel fascino romantico del villaggio, abitato da gente calorosa e accogliente, conferisce al film una notevole forza. Sostenuto da interpretazioni misurate, Nina Roza rimane un film discreto, che a tratti si dilunga, ma comunque toccante, che affascina più per la sua sensibilità che per la sua narrazione. Geneviève Dulude-De Celles riesce a catturare stati d’animo complessi con notevole economia, fidandosi dei suoi attori e lasciando loro la libertà di esprimere la ricchezza interiore dei personaggi.

Beppe Musicco

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