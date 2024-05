In Niente da perdere Sylvie vive a Brest con i suoi due figli, Sofiane e Jean-Jacques. Una notte Sofiane, otto anni, si ferisce in casa mentre sua madre è al lavoro. Jean-Jacques – studente alle superiori – lo porta subito in ospedale e anche la madre si precipita in clinica. I servizi sociali, però, vengono allertati e il bambino è finisce affidato a un istituto. Per Sylvie inizia la battaglia contro la macchina burocratica e legale, ma la sua lotta sarà molto più dura di quanto immagina…

Niente da perdere è l’esordio alla regia di un lungometraggio per la francese Delphine Deloget, finora autrice di corti e serie Tv. Con questa storia, da lei stessa scritta, la regista ci porta di fronte a un tema già altre volte trattato dal cinema, ovvero quello di una madre che lotta per riottenere la custodia del figlio che le è stato tolto dai servizi sociali. Lo sguardo di Deloget, però, è molto obiettivo ed equilibrato. Da una parte, infatti, lo spettatore parteggia sicuramente per Sylvie, cui dà volto la bravissima Virginie Efira (I figli degli altri, Il coraggio di Blanche) ma non può non tenere conto anche delle ragioni delle istituzioni che si preoccupano della salute e del benessere di un bambino. Sicuramente Sylvie – una donna sfiancata dal lavoro notturno ma piena di affetto per entrambi i figli, e sola nel crescerli – è animata dalle migliori intenzioni, ma le sue azioni rischiano di peggiorare la situazione malgrado l’amore evidente per Sofiane (Alexis Tonetti). Importante sottolineare che non siamo di fronte a una madre assente e anaffettiva. Ci sono momenti molto toccanti e realistici nel film, come gli incontri con il figlio davanti agli occhi degli assistenti sociali e della famiglia affidataria del bambino, che denotano la bravura della regista.

Inoltre, sono molto importanti anche le figure di contorno, come quella di Jean-Jacques (bravo anche Félix Lefebre), un ragazzo che si trova catapultato in una situazione più grande di lui e che si trova stretto tra la necessità di aiutare la madre ma anche quella di cercare una propria strada nella vita. Lo sguardo di Delphine Deloget si allarga anche ai fratelli di Sylvie, Hervé (Arieh Wortharter) e Alain (Mathieu Demy), problematici per ragioni diverse e anche loro impossibilitati a dare una mano sicura alla sorella che si trova a combattere da sola perché anche le amiche non sanno più come aiutarla. Il merito di Niente da perdere è che non offre facili risposte o soluzioni allo spettatore ma lo mette di fronte a una realtà complessa in cui ognuno ha le sue ragioni da far valere, senza perdere di vista che chi rischia veramente – in questo conflitto tra la madre e i servizi sociali – è il piccolo Sofiane che potrà contare sempre, comunque, sull’amore di Sylvie. Questa è l’unica certezza. Presentato a Cannes, in Un certain regard nel 2023.

Stefano Radice

