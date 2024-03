Di un padre non si vede neanche l’ombra, ma a Neve sembra bastare una madre giovane che le vuole un gran bene e con cui formano una coppia molto affiatata. Poi nella nuova scuola media le compagne la prendono di mira – porta addosso l’odore di pesce dal lavoro della madre – e lei sprofonda in un mutismo che nessuno riesce a scalfire. Alla madre viene in mente che il teatro potrebbe essere una soluzione – recitare è sempre piaciuto a Neve, come anche a lei – così la iscrive a un corso di recitazione. Ma apparentemente anche questa sembra un’occasione inutile. Poi un giorno la madre non va a prenderla, e così Neve rimane sul “gobbone” a Leo, il giovane ed egocentrico attore cui fa capo il corso di teatro. E l’occasione ci sarà, ma per entrambi…

Curioso questo film, che si intitola Neve come la giovanissima protagonista – diretto (per la prima volta) e interpretato da Simone Riccioni, attore dotato di buone qualità visto già in altri film “piccoli” come E fu sera e fu mattina, Come saltano i pesci e La mia seconda volta, oltre che in Universitari di Moccia) e film indipendenti, marginali nel mercato ma capaci di attirare nicchie di pubblico, e con qualcosa di sincero di fondo. Qui i temi sono tanti: il bullismo, in primo piano, ma anche le seconde occasioni della vita, le difficoltà dell’adolescenza, la malattia e la perdita, la genitorialità, anche il ruolo terapeutico del teatro. Forse troppi, come i personaggi “curiosi” ma non approfonditi, come un prete che non sembra un prete e un regista che sembra un grillo parlante.

Neve è un film che fa simpatia, ma cui non si riesce a scontare alcuni difetti evidenti, soprattutto in sede di sceneggiatura, che sfidano la credibilità e la capacità dello spettatore di accettare quel che vede sullo schermo: perché una malattia di cui non c’è alcun sentore e porta a una scomparsa improvvisa sembra un colpo basso invece che una soluzione narrativa; e un uomo che non riconosce la donna di cui era follemente innamorato non è credibile.

Ma Azzurra Lo Pipero, la ragazzina protagonista è molto brava e tutti gli interpreti ce la mettono tutta, con convinzione. E i temi messi in campo sono trattati con rispetto. Potrebbe bastare a chi vedrà il film, senza troppe spocchie cinefile.

Antonio Autieri

