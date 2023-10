Nell’ambito del percorso “Nessun uomo è un’isola”, ideato dal Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio per unire teatro (anche per ragazzi e famiglie) e cinema, Sentieri del Cinema è stata coinvolta per scegliere e presentare alcuni titoli di film. Dopo la partenza, il 20 ottobre, con Belfast di Kennet Branagh, il ciclo di film prosegue con 17 novembre con Le buone stelle – Broker di Hirokazu Kore-Eda, regista giapponese da noi molto apprezzato per i suoi drammi sempre a sfondo familiare e per il suo irresistibile umorismo. Il film narra le peripezie inconsapevoli di un neonato abbandonato, una madre, due “intermediari” in cerca di acquirenti e due poliziotte sulle loro tracce: un road movie per un film sul valore della vita.

Dopo una breve pausa, riprenderemo nel 2014 con Lunana – Il villaggio alla fine del mondo (26 gennaio) di Pawo Choyning Dorji: un film che arriva dal lontanissimo Bhutan per raccontarci il valore dell’educazione, in cui un giovane insegnante – che sogna di emigrare in Australia per diventare un cantante – viene inviato nella scuola più remota del paese, dove nonostante le sue ritrosie diventerà il beniamino dei bambini e anche dei genitori.

Il 16 febbraio sarà la volta di Beautiful Minds, un film francese diretto a quattro mani da Bernard Campan e Alexandre Jollien in cui un impresario di funerali,che si appresta a consegnare una salma, trova nel carro funebre un ospite inatteso. Ne nascerà un viaggio inaspettato, con riflessioni sorprendenti. Infine, il 14 marzo presenteremo un film sul teatro come occasione di riscatto e rinascita: Grazie ragazzi di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio e Sonia Bergamasco, in cui un attore di scarso successo accetta di guidare un laboratorio teatrale in carcere, suscitando un inatteso interesse di alcuni carcerati.

