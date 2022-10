La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, ha compiuto 10 anni. Lunedì scorso è stato molto apprezzato Don’t Worry Darling che ha ricevuto dal pubblico un bel 39,2° di voto.

Ora lunedì 17 ottobre alle 21 presenta Dante, di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Enrico Lo Verso, Milena Vukotic, Leopoldo Mastelloni. Nel film la figura del sommo poeta viene raccontata da Giovanni Boccaccio, in viaggio da Firenze a Ravenna e consegnare a suor Beatrice, figlia di Dante, dieci fiorini d’oro a titolo di risarcimento per i torti subiti dal padre da parte della città fiorentina.

«Il profondo legame che Boccaccio sente nei confronti di Dante», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «si riflette nelle aspettative per l’incontro con l’ultima testimone della vita del Poeta. Il viaggio è un percorso che gli permette di imbattersi in chi diede riparo e accoglienza a Dante mentre era in fuga. Boccaccio sosta negli stessi paesi, nei castelli, nei conventi; ad ogni sosta il regista attraverso dei flashback ricostruisce la vita di Dante. La scelta degli interpreti è quanto mai centrata: Castellitto incarna un Boccaccio conscio dell’importante incarico “civile”, ma al tempo stesso timoroso ed emozionatissimo ad ogni incontro che gli permetta di saperne un po’ di più su quell’uomo di cui egli stesso dice “mi è padre”».

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 17 ottobre 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 24 ottobre con Siccità di Paolo Virzì, con un cast stellare di attori italiani. Lunedì 31 ottobre la Febbre si ferma per il ponte di Ognissanti.