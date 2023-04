Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Le buone stelle – Broker, bellissimo road movie del maestro giapponese Kore-eda Hirokazu, ha ricevuto dal pubblico un ottimo 40,1° di voto che lo porta nella parte alta della classifica.

Ora, lunedì 24 aprile 2023 la Febbre presenta L’ultima notte di Amore, crime movie ad alta tensione di Andrea Di Stefano con un bravissimo Pierfrancesco Favino. La sera della festa di pensionamento, il poliziotto Franco Amore è convocato sul luogo di uno scontro a fuoco dove è morto il collega Dino. Cosa è successo esattamente quella notte? «Il film», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «ci porta in quel limbo tra bene e male in cui è difficile districarsi. Ci fa capire come persone integerrime come Franco Amore, ancora una volta molto bravo Pierfrancesco Favino, possano incrociare vie e strade pericolose, anche oltre la legge. Una storia che, pur rimandando a modelli e a strade già percorse in passato dalla nostra cinematografia, è comunque una ventata di aria fresca».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato).

È aperta la campagna tesseramento 2023!

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 24 aprile 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

I prossimi appuntamenti delle Febbre: il 1° maggio proporremo Living di Oliver Hermanus, racconto di un “risveglio” alla vita con un grande Bill Nighy e l’8 maggio sarà la volta di Air – La storia del grande salto, bel film hollywoodiano diretto e interpretato da Ben Affleck, con Matt Damon e Jason Bateman.