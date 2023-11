Napoleon si apre nel 1793 mentre l’orrore giustizialista rivoluzionario incendia la Francia. Vediamo Maria Antonietta, altera anche nelle vesti strappate, farsi strada verso i suoi carnefici mentre il popolaccio le lancia insulti e pomodori. Questa sequenza dà il via al film di Ridley Scott con una spinta che ci trasporta immediatamente nello spirito, tragico e turbolento, di quel tempo. Col cadere della lama della ghigliottina appare Napoleone, la cui biografia tocca doverosamente eventi importanti come il regno del Terrore e l’insurrezione monarchica, anche se apparentemente solo per dovere di cronaca storica.

Napoleone Bonaparte (Joaquin Phoenix) può apparire all’inizio solo come un personaggio delle cronache del tempo, ma è logico che coprendo un periodo di quasi 30 anni, Scott deve scegliere cosa approfondire e cosa solo accennare. Conoscendo la storia del regista, sono principalmente le scene di battaglia e di massa quelle che hanno attratto Scott per la realizzazione di questo film: la campagna di Napoleone in Egitto, anche se breve, culmina in una battaglia visivamente sontuosa vicino alle piramidi di Giza. La battaglia sulle superfici innevate di Austerlitz, è in assoluto la sequenza più impressionante del film; la maestria di Ridley Scott si manifesta nel suo senso delle proporzioni, nell’equilibrio tra la descrizione del caos brutale della battaglia e le brillanti manovre tattiche (la tensione che si crea nel guardare queste scene è la conferma che Scott è un maestro nell’organizzare le scene di massa). Anche Waterloo, rappresentazione dell’epica battaglia che pose fine al suo potere, nella sua magnificenza e crudezza non supera le scene di Austerlitz.

Non mancano nel film alcune scene nelle quali si ironizza sulle insicurezze e il comportamento prepotente del generale diventato imperatore (quelle che hanno maggiormente irritato la critica francese), come nei rapporti coi generali inglesi o lo Zar di Russia. Non meno curioso è il momento in cui rimprovera con condiscendenza sua moglie Josephine (Vanessa Kirby), dicendo in tutta serietà: “Non sono soggetto a piccole insicurezze”. Ma mentre questi momenti possono suscitare il sorriso, il film passa rapidamente e spesso dall’umorismo alla cupezza intrisa di malinconia. Phoenix interpreta l’imperatore nella vita privata come un debole che viene tradito dalla moglie, e il cui vorace bisogno di accumulare potere è pari solo al potere che Josephine esercita su di lui. La crescente paranoia di Napoleone, la totale mancanza di autocoscienza e i mormorii che lo seguono costantemente sono la cifra su cui è impostata tutta la sua recitazione: non aspettatevi da Napoleon qualcosa di simile alla giocosa leggerezza del Marie Antoinette di Sofia Coppola o alla pervicacia di un Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Nella maggior parte dei casi, i lampi di umorismo del film si scontrano con i ben più frequenti tentativi di serietà quando il protagonista è in battaglia o impegnato in discussioni politiche, o quando la sceneggiatura si addentra nel tumulto emotivo generato dal complesso rapporto con Josephine.

Se si può fare una critica a questo ritratto di Napoleone, è che appare come un personaggio dallo scarso carisma, decisamente in contrasto con la sua capacità di trascinare una nazione a credere in lui, e le sue truppe a seguirlo volontariamente nei momenti più difficili, fino a riprendere le armi in seguito al suo illegale ritorno dall’esilio elbano. La travolgente epopea della sua vita in Napoleon è quasi messa in ombra dalla sua vanità e dalla fragilità nel suo rapporto con le donne.

Dopo la sua uscita al cinema, il film sarà anche sulla piattaforma Apple TV+ nella versione originale di quattro ore e mezza.

Beppe Musicco