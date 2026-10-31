Una coppia benestante, una bella casa, un figlio adolescente, una vita apparentemente tranquilla. Ma il matrimonio tra Gleb, affermato dirigente d’azienda, e Galina è ormai attraversato da silenzi, incomprensioni e distanze che sembrano impossibili da colmare. Lei è sempre più insofferente, lui comincia a sospettare che la moglie abbia un altro uomo. Intanto, fuori dalle mura domestiche, la Russia è entrata in guerra con l’Ucraina e le conseguenze del conflitto iniziano a farsi sentire anche nella vita quotidiana.

Con Minotaur, vincitore del Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes 2026, il regista russo Andrey Zvyagintsev torna al cinema nove anni dopo Loveless, confermandosi uno degli autori più importanti e rigorosi del panorama contemporaneo. Il film è un libero remake di Stéphane, una moglie infedele (1969) di Claude Chabrol, già ripreso da Adrian Lyne nel 2002 con L’amore infedele – Unfaithful. Ma Zvyagintsev va ben oltre la vicenda di un tradimento coniugale, trasformandola in un ritratto durissimo della società russa di oggi e di chi ne detiene il potere (ovviamente il regista – da sempre iper critico sulla società “putiniana”, si pensi a Leviathan – è espatriato da anni, inizialmente per motivi di salute, il film è stato girato in Lettonia).

Il primo elemento che colpisce è la capacità del regista di raccontare la crisi di una coppia senza ricorrere a grandi scontri o spiegazioni. Bastano gli sguardi, le parole non dette, i piccoli gesti quotidiani per mostrare un matrimonio che si è progressivamente svuotato. «Sono stanca di essere la tua ombra», dice a un certo punto Galina al marito. Ma dietro il suo desiderio di libertà si nascondono ferite più antiche e responsabilità che non appartengono a una sola persona.

Da questa situazione prende forma un thriller psicologico che Zvyagintsev conduce con straordinaria sicurezza, mantenendo alta la tensione senza mai cedere alla spettacolarizzazione. La sua regia, fatta di inquadrature precise, ambienti freddi e silenzi carichi di significato, accompagna lo spettatore dentro un mondo in cui i sentimenti sembrano essersi inariditi e ogni scelta può avere conseguenze imprevedibili (ma anche prevedibili: il figlio adolescente che cresce sballottato nelle schermaglie tra coniugi).

Davvero potente, poi, è il modo in cui la vicenda privata si intreccia con quella collettiva. La guerra in Ucraina sembra inizialmente lontana, quasi un sottofondo da telegiornale casualmente acceso. Poco alla volta, invece, diventa sempre più presente e rivela il volto di un Paese in cui il potere decide della vita degli uomini, la corruzione è diventata normale e i più deboli sono considerati sacrificabili.

È agghiacciante, in particolare, il cinismo con cui le autorità affrontano la necessità di trovare nuovi soldati da mandare al fronte, trattando le persone come numeri, risorse di cui disporre secondo convenienza. E altrettanto nauseanti sono i discorsi rivolti ai militari in partenza, dove la retorica patriottica serve soprattutto a coprire il disprezzo per la vita umana e il tributo di sangue che il moderno Minotauro impone.

Il legame tra i due livelli del racconto diventa così sempre più evidente: la logica del possesso, dell’egoismo e della sopraffazione che avvelena i rapporti personali è la stessa che governa la società. Chi dispone del denaro e delle relazioni giuste può trovare canali preferenziali quando si tratta di salvare i propri dipendenti (o meglio, la propria azienda messa in crisi dalla fuga di chi stava espatriando per non dover andare a combattere) dalla ricerca di nuovi soldati da mandare al fronte. E se incappa nelle maglie della giustizia… Mentre chi dovrebbe garantirla, finisce per chinare il capo davanti a richieste dall’alto.

Zvyagintsev non sacrifica però i personaggi alla denuncia politica. Anzi, è proprio la forza del racconto, con i suoi sviluppi drammatici e la sua crescente tensione, a rendere ancora più incisiva la riflessione morale. E in questa capacità di tenere insieme il thriller, il dramma familiare e l’affresco politico sta il risultato più notevole di Minotaur. Un film cupo, certamente, che non concede nulla alla speranza come già il già citato, e imperdibile, Loveless. Ma anche questa un’opera di grande cinema, capace di raccontare attraverso una vicenda privata il progressivo smarrimento morale di un’intera società. Perché nel labirinto evocato dal titolo il mostro non è soltanto il potere politico: può diventare anche una “brava persona” che, pur di difendere sé stesso, non dà alcun valore alla vita degli altri.

Antonio Autieri

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