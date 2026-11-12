Dal 14 al 22 novembre torna a Milano Filmmaker Festival, una manifestazione che da anni esplora le forme del documentario e del cinema sperimentale, dando spazio ad autori affermati e nuove generazioni. Sette sezioni, oltre 50 titoli, 33 anteprime mondiali e 13 italiane: sono i numeri dell’edizione 2026, distribuita in tre sedi cittadine, Arcobaleno Film Center, Cineteca Milano Arlecchino e Cineteca Milano MIC.

Il festival si rivolge a un cinema che spesso fatica a trovare spazio nella distribuzione ordinaria: opere che interrogano il rapporto tra immagini e realtà, sperimentano linguaggi e formati, recuperano materiali d’archivio o cercano nuovi modi di raccontare il presente. Una proposta articolata, che accanto ai documentari comprende anche film di finzione e lavori a cavallo tra cinema, arti visive e teatro.

L’apertura, sabato 14 novembre alle 21.30 all’Arcobaleno Film Center, è affidata a La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, ritratto di Gerda Taro, fotografa e reporter di guerra, compagna di Robert Capa. Il film ripercorre la sua breve vita, dalla fuga dalla Germania nazista all’impegno nella documentazione della guerra civile spagnola, restituendo il ritratto di una giovane donna animata dalla passione per la fotografia e dall’insofferenza verso le ingiustizie.

Tra gli appuntamenti del primo fine settimana, domenica 15 alle 19 alla Cineteca Milano Arlecchino, è in programma fuori concorso Les roches rouges (Le rocce rosse) di Bruno Dumont. Il regista francese osserva il mondo attraverso lo sguardo dei bambini: un’estate, i giochi, i primi innamoramenti e le rivalità tra piccoli amici diventano l’occasione per raccontare un’età in cui tutto sembra ancora possibile, lontano dalle convenzioni degli adulti.

Il programma della domenica prosegue con Frammenti terrestri offerti alla luce di Maria Guidone e tre cortometraggi del Concorso Internazionale. Tra questi, Normal Planet, del collettivo belga formato da Ekiem Barbier, Guilhem Causse e Quentin L’helgoual’ch, immagina una visita a un museo popolato da avatar digitali; Forever…Forever di Johann Lurf condensa in diciassette minuti 423 giorni di riprese, attraverso una particolare tecnica di esposizione della pellicola; The Blessing di Caroline Poggi e Jonathan Vinel racconta invece un gruppo di persone che, in un bar destinato alla chiusura, cerca di tenere in vita un mondo sospeso.

Le sette sezioni del festival delineano un percorso ampio. Il Concorso Internazionale raccoglie undici opere, tra lungometraggi e cortometraggi, provenienti da diversi paesi e dedicate, tra gli altri temi, alle guerre, ai confini, ai razzismi e alla rilettura del passato attraverso gli archivi. Prospettive, con ventuno titoli, è invece lo spazio riservato agli autori e alle autrici italiani under 35: un’occasione per conoscere linguaggi e temi delle nuove generazioni, con proiezioni spesso accompagnate dagli stessi registi.

Il Fuori Concorso propone opere di autori come Ruth Beckermann, Alain Cavalier, Bruno Dumont, Agostino Ferrente e Daniele Gaglianone. Moderns guarda alle esperienze più libere e sperimentali del cinema, mentre Teatro Sconfinato mette in dialogo cinema e scena attraverso due protagonisti del teatro contemporaneo come Motus e Armando Punzo. Completano il programma Agenda Milano, con tre brevi film dedicati alla città, e Prima di diventare qualcos’altro, progetto realizzato con Careof che porta al festival una selezione di opere dal suo importante archivio video, composto da oltre novemila titoli.

Filmmaker rimane un appuntamento particolare nel panorama milanese: non una rassegna pensata per inseguire i titoli più facilmente accessibili, ma un festival che invita a esplorare forme e possibilità diverse del cinema, mantenendo aperto il dialogo tra documentario, sperimentazione e racconto della realtà.

Il programma completo è disponibile sul sito del festival: www.filmmakerfest.com.

Nella foto: il film di apertura, La ragazza con la Leica di Alina Marazzi