In concorso a Cannes 2024, il film di Honoré è una sorta di omaggio a Marcello Mastroianni, attraverso una crisi (vera o immaginaria?) della figlia. Chiara Mastroianni, figlia dell’attore italiano e di Catherine Deneuve, è ovviamente nota in Francia e in Italia, soprattutto per la sorprendente somiglianza con suo padre. La vediamo nel film anche interpretare sé stessa e recitare in quello che evidentemente dovrebbe essere un omaggio alla scena della Fontana di Trevi con Anita Ekberg, tratta da La Dolce Vita di Fellini, in cui Marcello era protagonista. Ma Chiara si sente perseguitata dall’eredità iconica del padre, fa un sogno in cui il suo viso si trasforma in quello di Marcello nello specchio del bagno; confessa alla madre quanto sia infelice per il suo volto da “Marcello”. La Deneuve la rassicura dicendole che ha le sue espressioni, ma non il suo volto (a nostro parere, mentendo: il volto della figlia è quanto di più vicino al viso di Marcello ci possa essere). Poi Chiara va a un provino per la regista Nicole Garcia (che interpreta una sé stessa malmostosa) che le chiede di essere, nella sua recitazione, più Marcello e meno Catherine. A quel punto qualcosa in Chiara scatta, e il giorno successivo inizia a vestirsi sempre con l’abito nero, gli occhiali e il cappello che Marcello indossava in 8 1/2 di Fellini. Si appiccica un paio di baffi finti e chiede ai suoi amici di chiamarla “Marcello” e non più Chiara.

Anche Fabrice Luchini interpreta sé stesso, diventando il migliore amico di “Marcello”. Melvil Poupaud (ex della Mastroianni nella vita vera e nei suoi stessi panni), è furioso per questa nuova identità, Il compositore e cantante Benjamin Biolay (anch’egli ex della protagonista che fa sé stesso), durante un suo concerto la invita a cantare una canzone di Eros Ramazzotti mentre è vestita da uomo. “Marcello” appare infine in un talk show televisivo italiano alla presenza di Stefania Sandrelli vestito come nell’ultimo film di Fellini, Ginger e Fred, ma alla fine scappa da un contesto a dir poco imbarazzante.

Qualunque sia il sentimento che Chiara Mastroianni nutre davvero riguardo alla somiglianza con suo padre, e qualunque siano i suoi reali sentimenti riguardo a questa eredità (dolce? opprimente? insopportabile?), chiaramente non verranno rivelati in questa rappresentazione a cavallo tra realtà e fantasia.

Marcello mio, nonostante duri due lunghissime ore, è un bozzetto più che un film. Si guarda addosso, si autocompiace, fa sfoggio di maniera e di citazioni. I personaggi sono costantemente a mostrare quanto il loro vero io sia interessante, condiscendente, intelligente e quanto comprendano la situazione della (povera?) Chiara. La stessa Mastroianni è affettata, con una sigaretta che non sa come tenere in mano o in bocca; nella sua recitazione non c’è traccia del fascino dei suoi genitori; indossare l’abito di Marcello non aggiunge alcuna personalità a un personaggio debole in tutti i sensi. Unica consolazione, la Deneuve: ovunque si trovi, il suo talento e la sua ironia la mettono al disopra di chiunque altro.

Beppe Musicco

