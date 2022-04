In Mancino naturale Paolo ha 12 anni. È un ragazzino solitario e introverso ma ha un grande talento, quello di essere una moderna ala sinistra in grado di difendere, attaccare e segnare. Sua madre Isabella, vedova da quattro anni, è una madre single, incattivita con la vita, che ripone tutte le speranze nel figlio pur di cambiare vita e allontanarsi dalla periferia di Latina. Il loro vicino di casa, lo sceneggiatore Fabrizio, ha un debole per lei e si prende a cuore il destino scolastico di Paolo. All’orizzonte, però, c’è un ambito provino per entrare in una squadra che potrebbe lanciare la carriera del ragazzo…

Mancino naturale è il terzo film da regista di Salvatore Allocca. Ambientato a Latina, racconta il forte legame tra una madre e un figlio. Due persone sole, per ragioni diverse. Isabella (una brava Claudia Gerini, talvolta un po’ troppo forzata), dopo la morte del marito, si è isolata; respinge ogni attenzione e rifiuta anche l’aiuto dei suoceri. Riversa sul figlio – interpretato molto bene e con spontaneità da Alessio Parinelli – ogni speranza e in questo lo soffoca. È animata da buone intenzioni ma non si accorge delle esigenze di un ragazzino che nel calcio vede l’unica occasione per fare contenta la madre ma che ha altri bisogni repressi, come quello di inserirsi di più nella classe, dialogare con i compagni, fare una ricerca con la vicina di banco da cui è attratto e sapere un po’ di più della vita del padre.

In Paolo c’è l’esigenza di scoprire altri affetti, come quello per i nonni paterni (Katia Ricciarelli e Alessandro Bressanello) e di trovare riferimenti che vadano oltre la madre; in questo il rapporto con Fabrizio (Francesco Colella) è fondamentale. Mancino naturale è la storia di una donna che fa i conti con la vita e il suo senso di colpa inconfessabile ma che capisce che amare un figlio, vuol dire anche e soprattutto lasciarlo andare. E la scena nel sottofinale è emblematica in questo senso. Nel cast del film anche la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri nei panni di Marcello, uno spregiudicato agente e intermediario pronto a sfruttare il talento di Paolo e le ambizioni di Isabella pur di guadagnare.

Stefano Radice

