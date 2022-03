Nuovo appuntamento, martedì 29 marzo alle 16 con la rassegna Pomeriggio al Gloria, organizzata da Notorious Cinemas insieme all’associazione Sentieri del Cinema. Si tratta di un vero e proprio cineforum, il primo che si tiene a Milano di pomeriggio; al termine del film, infatti, sarà possibile fermarsi e scambiare opinioni con un critico di Sentieri del Cinema.

In programma il nuovo lavoro di Wes Anderson: «The French Dispatch è un caratteristico esempio dello stile di Anderson, con narrazioni che si ramificano e tanto amore per la cultura di metà Novecento. Anche questo film, come i precedenti, è accuratamente dettagliato: incorpora storie all’interno di articoli di giornale, conferenze e interviste televisive, animazioni e testi, in una sorte di ode a una modalità di giornalismo ormai scomparsa con il declino della carta stampata. Intrecciando diverse vignette che illustrano le storie del giornale con sede nella immaginaria cittadina francese, umoristicamente chiamata Ennui-sur-Blasé (Noia sullo Stanco), il film fa molto per mostrare ciò che potrebbe essere stata una certa cultura ricca di fantasia e portata ai suoi limiti», scrive Beppe Musicco nella sua recensione.

Appuntamento, quindi, con Pomeriggio al Gloria martedì 29 marzo alle 16 presso la rinnovata multisala Gloria di Corso Vercelli 18 (MM1 Pagano).

Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina FFP2 correttamente indossata per tutta la durata della proiezione.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it).

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema