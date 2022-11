La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, ha compiuto 10 anni. Lunedì scorso Le voci sole, opera prima della coppia Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, ha ricevuto dal pubblico un buon 39,2° di voto.

Lunedì 14 novembre la Febbre presenta dopo Ennio – trionfatore lo scorso anno nella nostra rassegna, secondo i voti del nostro pubblico – un altro bellissimo documentario: Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America di Francesco Zippel, su uno dei registi più conosciuti, amati ed apprezzati del cinema italiano.

«Un regista, Sergio Leone», scrive Stefano Radice nella sua recensione, « giustamente celebrato per i suoi film, per la sua capacità di rigenerare il genere western dandogli nuova vita e per aver realizzato capolavori in grado di commuovere e affascinare le platee internazionali. Sono tanti i registi e attori che rendono onore al ricordo dell’arte di Sergio Leone. Vediamo sfilare Clint Eastwood, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Darren Aronowsky, Jennifer Connolly, Robert De Niro, Eli Wallach, Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore e tanti altri ancora. E, immancabilmente, il maestro Ennio Morricone. Protagoniste assolute le immagini dei suoi film dal Colosso di Rodi, alla trilogia del dollaro, passando per C’era una volta il West e Giù la testa. per finire con quel capolavoro assoluto che è stato C’era una volta in America».

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 21 novembre con Beautiful Minds film drammatico di Bernard Campan e Alexandre Jollien, con Bernard Campan e Alexandre Jollien. Il mese di novembre si chiude lunedì 28 con La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone.