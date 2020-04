Continuiamo con il nostro cineforum on line, riproponendo lunedì 6 aprile 2020 un film che passò sette anni fa a La Febbre Del Lunedì Sera con grande successo: Il lato positivo . Come al solito, ci diamo appuntamento alle 21 sulla pagina Facebook di Sentieri del Cinema, con un video di presentazione e poi il link a RaiPlay selezionato per vederlo in contemporanea. E poi alla fine, largo ai commenti nel post del video di presentazione (per chi non usa Facebook, c’è la possibilità di lasciare un commento anche sul nostro canale YouTube, sempre sotto il video).

Uscì in Italia esattamente sette anni fa il film di David O’ Russell, candidato a 8 premi Oscar, che presentammo alla prima edizione della “Febbre”, stagione 2012/2013. Non eravamo ancora abituati ad avere sempre grande folla alle nostre serate (eravamo partiti solo sei mesi prima), ma quella sera ci fu il pienone, anche grazie appunto alle nomination agli Oscar e al grande cast: i due protagonisti Bradley Cooper, per la prima volta in un ruolo anche drammatico, e l’allora emergente ma sempre più brava Jennifer Lawrence (che vinse la meritatissima statuetta come miglior attrice protagonista) affiancati da un coprotagonista di lusso come Robert De Niro, dalla bravissima e poco nota Jacki Weaver e da una spalla comica come Chris Tucker.

All’epoca, appunto, piacque molto ai nostri amici spettatori della rassegna milanese: e ora? Lo vedremo lunedì sera, dopo il film spazio ai commenti… Per noi, come potrete verificare dalla nostra recensione dell’epoca firmata da Luisa Cotta Ramosino: imperdibile!

Appuntamento lunedì 6 aprile alle 21, con video di presentazione sul nostro canale Youtube e sulla nostra pagina Facebook dove lanceremo anche il link al film su Rai Play.

Il video con la vittoria di Jennifer Lawrence agli Oscar 2013 (con tanto di goffa e tenerissima caduta sulla scalinata…)



Il trailer del film