Lunedì 27 aprile continuiamo il nostro cineforum on line proponendo uno dei più grandi film del decennio scorso: Le vite degli altri di Florian Henckel von Donnersmarck. Uscito nel 2007, il film ci riporta all’atmosfera plumbea pre caduta del muro di Berlino nella Germania Est comunista, dove un regime soffocante si reggeva grazie anche al lavoro dei terribili servizi segreti della Stasi, che controllava tutto e tutti. Per esempio gli artisti, sia i dissidenti che quelli più vicini al regime. A volte per ragioni futili, come la passione morbosa di un ministro per un’attrice teatrale, che lo porta a far controllare da vicino il suo compagno, il drammaturgo Georg Dreyman, considerato “amico”. L’obiettivo: farlo cadere in disgrazia per poterne avere la donna. A essere incaricato della “missione” è l’integerrimo capitano Wiesler, che ha il compito di spiare la coppia entrando nella loro vita, controllarla, manipolarla. Ma l’intreccio tra le loro esistenze e la sua avrà effetti sorprendenti.

Un film bellissimo e imperdibile (come da nostro “voto”), che – come scrisse all’epoca nella recensione il nostro Beppe Musicco – «cattura subito lo spettatore in una tensione che lascia senza fiato, al vedere come la vita di qualsiasi cittadino possa essere stata controllata fin nei particolari più insignificanti». Un’opera fondamentale dal punto di vista storico e artistico, ma anche umano, che parla della violenza del Potere ma anche del potere bellezza e del desiderio della libertà.

Appuntamento lunedì 27 aprile sulla pagina Facebook di Sentieri del Cinema da dove lanceremo alle 21 il video di presentazione (anche sul nostro canale YouTube) e, subito dopo, il link a RaiPlay. Al termine, sempre sulla nostra pagina Facebook, spazio ai commenti. A lunedì!