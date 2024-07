Con L’ultima vendetta Robert Lorenz riprende i toni oscuri e cadenzati del thriller e ci porta in Irlanda negli anni 70 dove il sicario Finbar, interpretato da Liam Neeson, decide di ritirarsi dopo il suo ultimo omicidio. La sua scelta, però, cambierà presto quando nel piccolo paesino dove vive arrivano quattro membri dell’IRA, uno dei quali commette un imperdonabile crimine. Finbar si sente in dovere di riprendere in mano il fucile, scatenando una serie di eventi che metteranno in pericolo l’intera cittadella.

Liam Neeson riprende un ruolo che gli calza a pennello e dimostra, nonostante l’età, di riuscire a interpretarlo ancora piuttosto bene: Finbar è un assassino deciso e dal sangue freddo, sì, ma è anche ormai vecchio e il suo non è più un corpo giovane; proprio per questo l’interpretazione dell’attore risulta sicuramente più moderata e convincente. Al suo fianco un cast altrettanto valido: la bravissima Kerry Condon, Jack Gleeson e Colm Meaney per un cast tutto irlandese che apporta un valore sicuro alla trama.

Lo stesso paesaggio irlandese è un elemento aggiuntivo che impreziosisce il film, uno sfondo mozzafiato per una vicenda che però non si può dire particolarmente incalzante. L’ultima vendetta non ha niente di male, ma non risulta nemmeno eccezionale: l’intreccio è semplice, la trama prevedibile, le note di speranza in mezzo agli omicidi non particolarmente originali. Allo stesso modo le scene d’azione avrebbero potuto dare molto di più, ma non trasmettono particolare tensione, coinvolgendo poco lo spettatore. Tutto sommato, però, la trama fila liscia e Liam Neeson si riconferma adatto al suo intramontabile personaggio di uomo d’azione.

Maddalena Villa

