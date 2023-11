Lubo (Franz Rogowski) è un giovane gitano svizzero, che gira negli anni 30 per il Cantone Grigioni con uno spettacolo di strada in cui si veste da orso, suona e balla con l’ausilio della moglie, dei tre figli piccoli e dei parenti. Un giorno del 1939 viene fermato da una coppia di gendarmi che gli comunicano che è stato mobilitato (la Svizzera temeva l’invasione tedesca) e che dovrà svolgere il servizio militare in una zona di confine. Ma mentre è in servizio viene a sapere da un nipote che gli sono stati tolti i figli, in quanto considerato un genitore inadatto come nomade, e che sua moglie, mentre si opponeva, è stata uccisa. Lubo si accorda con quello che pensa essere un contrabbandiere per disertare, ma poi lo uccide e prende la sua identità e i suoi averi per cercare i suoi figli, dispersi in ignoti istituti.

La vera storia del prelievo dei bambini alle famiglie Jenisch (gitani) è un capitolo molto triste della recente storia elvetica, figlio dell’idea di costruire una società che elimini i problemi derivanti da comportamenti non conformi. Se nello stesso periodo la Germania di Hitler pianificava lo sterminio degli zingari con gli ebrei, in altre società democratiche (come il Canada, l’Australia, o appunto la Svizzera) si procedeva all’assimilazione degli indigeni o dei nomadi provocando in altri modi l’estinzione: strappando i figli ai genitori per “educarli” in istituti o in famiglie affidatarie. Molto più prosaicamente, facendoli divenire dei piccoli schiavi per lavori umili e sottopagati, o cedendoli a famiglie che ne avrebbero fatto personale di servizio. Quelli che si ribellavano e cercavano di fuggire per tornare ai loro nuclei originali venivano rinchiusi in prigione o in istituti psichiatrici. Molti persero la vita in questi tentativi o si suicidarono.

Giorgio Diritti (Il vento fa il suo giro, L’uomo che verrà) mostra uno sguardo appassionato alla vicenda di Lubo e ai suoi tentativi di fare breccia in un sistema che sequestrava i bambini, li disperdeva e negava qualsiasi informazione a chi ne facesse richiesta. Il protagonista vive sotto una diversa identità, si costruisce una posizione sociale, ma i suoi tentativi (legali e non) sono condannati all’insuccesso, mentre la macchina della legge si avvicinerà passo passo alla sua falsa identità. L’impegno di Rogowski è straordinario, a partire dalle prime bellissime scene della sua esibizione come saltimbanco. Purtroppo è spesso poco aiutato da una narrazione che si sofferma sui particolari meno significativi, che appesantiscono la storia, che resta comunque impressionante nel mostrare una realtà ai più sconosciuta. Chi riuscirà (e speriamo siano tanti) a non farsi frenare dalla lunghezza del film, ne apprezzerà sicuramente la bellezza e la sincerità.

Beppe Musicco