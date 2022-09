Taeko (Fumino Kimura) e suo marito, Jiro (Kento Nagayama), vivono con il figlio di lei, Keita. Un tragico incidente riporta il padre biologico di Keita nelle loro vite. Taeko decide istintivamente di aiutarlo, in quanto senzatetto e sordomuto, per reagire al dolore e al suo senso di colpa; ma questo non farà che acuire i problemi tra Taeko e Jiro. Lo stesso Jiro è attratto da una sorta di amicizia risbocciata con la sua precedente fidanzata, e si capisce che entrambi potrebbero provare ancora dei sentimenti l’uno per l’altro. Sorge la terribile e tacita domanda: potrebbe essere che per sopravvivere alla terribile perdita sia necessario sciogliere la loro relazione e tornare dai loro precedenti partner?

Love Life è un film in cui dolcezza e tristezza convivono, con uno strano senso dettato da nuovi colpi di scena che, per quanto sembrino assurdi, la vita può metterti davanti, e che rendono il film più ricco e vario. Girato con la tipica eleganza formale giapponese, il film offre un taglio originale a una vicenda di amore e dolore che coinvolge anche le famiglie dei protagonisti e il loro rapporto con le amicizie e il lavoro, conservando sempre però un grande respiro nel trattare argomenti delicati, anche con un pizzico di ironia.

Letizia Cilea