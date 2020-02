La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo 1917 (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,2° di “temperatura”), lunedì 17 febbraio 2020 prosegue con Richard Jewell di Clint Eastwood, interpretato da uno strepitoso Paul Walter Hauser, da un altrettanto bravo Sam Rockwell e da una inossidabile Kathy Bates.

Dopo aver sventato un attacco terroristico, un addetto alla sicurezza delle Olimpiadi di Atlanta del 1996 viene sospettato di esserne l’esecutore.

«Eastwood», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «si sente in dovere di combattere contro l’arroganza del potere istituzionale. E dimostra anche di non aver preconcetti (avendo girato un film di certo non sfavorevole su J. Edgar Hoover e la fondazione del Federal Bureau of Investigation) e di essere sinceramente teso a difendere la dignità dell’individuo, per quanto poco simpatico o cool possa sembrare. Ma che d’altra parte sia facile prenderla con i più deboli non lo diceva già Manzoni ne I promessi sposi? “I poveri, ci vuol poco a farli passar per birboni”».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati.

La tessera di Sentieri del Cinema – è partito il tesseramento 2020 – costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse quindi le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). Doppia proiezione, in italiano e in lingua originale . Ricordiamo che la presentazione e il dibattito hanno luogo nella sala “principale”, ovvero la più grande (di solito la numero 4 o 5). Nel dubbio, chiedete agli incaricati di Sentieri del Cinema presenti.

È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue Lunedì 24 febbraio con Judy, che ha fatto vincere a Renée Zellweger il premio Oscar come migliore attrice protagonista.

Poi a seguire: Jojo Rabbit (2 marzo), Oscar miglior sceneggiatura non originale; Parasite, il grande vincitore degli Oscar 2020 (9 marzo), e Figli (16 marzo) con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!

Qui è possibile scaricare la scheda di Richard Jewell.

La classifica aggiornata de La Febbre del lunedì sera:





Il trailer ufficiale.