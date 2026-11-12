Look Back, film del 2026 diretto da Hirokazu Kore’eda, è tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, autore di altre bellissime opere come Goodbye, Eri, Fire Punch e il suo più famoso Chainsaw Man, che oltretutto vedremo citato anche in questa pellicola. Il film è stato presentato all’83ª Mostra del Cinema di Venezia ed è il secondo adattamento del fumetto giapponese.

Già precedentemente, infatti, l’opera era stata adattata in un mediometraggio animato nel 2024 diretto da Kiyotaka Oshiyama, al suo debutto alla regia di un lungometraggio. Già con la trasposizione animata era stato fatto un ottimo lavoro che aveva colto appieno il cuore del manga, forte di colori e animazioni spettacolari capaci di dare ancor più sostanza alle tavole di Fujimoto. Con il live action aggiungiamo un altro tassello a un prodotto ormai crossmediale diretto da uno dei registi giapponesi contemporanei più rilevanti: Hirokazu Kore’eda, già autore di opere meravigliose come Maborosi (1995), After Life (1998), Father and Son (2013), Il terzo omicidio (2017) e L’innocenza (2023). Il film parte da presupposti molto semplici, incentrati su due temi principali: l’amicizia e il lavoro da mangaka.

Il lungometraggio racconta la storia di Fujino e Kyomoto, due compagne di scuola che si ritrovano a condividere lo spazio sul giornalino scolastico scrivendo e disegnando strisce a fumetti (in questo caso yonkoma, le classiche sequenze di quattro vignette verticali). Partendo da qui, il film narra una bellissima storia d’amicizia per nulla banale, che si dipana e si sviluppa anche attraverso la loro competizione. Fujino è bravissima a inventare storie, è una ragazzina popolare e non ha mai preso davvero sul serio il proprio talento; Kyomoto, invece, è estremamente timida, afflitta da una forte ansia sociale che la costringe a seguire le lezioni da casa (in una condizione di hikikomori), ma possiede un tratto nel disegno da vera professionista. Le due finiranno per collaborare e inseguire insieme il sogno di diventare fumettiste.

Attraverso una bellissima fotografia e inquadrature bucoliche alla Ozu, Kore’eda restituisce intatte le emozioni del one-shot originale. In più, il regista si concentra in maniera meticolosa sull’effettivo mestiere del fumettista, inserendo molteplici sequenze in cui le due amiche disegnano e mostrando nel dettaglio le tecniche usate dai mangaka: come il soffio sul pennino per creare gli schizzi di sangue, l’uso dei retini, l’impostazione delle tavole per i capitoli e come funziona la pubblicazione su rivista. Questo lungo percorso per arrivare al professionismo non scade mai nel banale o nel retorico: il film mostra con onestà la durezza del mestiere, ricordando come non basti il talento naturale ma serva una dedizione totale al disegno per raggiungere certi livelli. A un certo punto la pellicola riserva un colpo di scena cruciale che porta a rivalutare l’intera relazione tra le due protagoniste e rimette in discussione il loro percorso artistico. Si tratta di uno snodo determinante, autentico punto di forza comune a tutte le trasposizioni dell’opera.

Fujimoto imbastisce un racconto di formazione splendido, scandito da tavole estremamente cinematografiche, in cui narra di un legame nato da una passione comune che esalta l’operato di entrambe, consapevoli che “non saranno mai sole”. Kore’eda accoglie a piene mani questa storia e la rende accessibile anche a un pubblico meno avvezzo all’animazione, grazie alla sua regia elegante, a una palette cromatica accesa e a uno sguardo forse più caloroso e umanista. Il film vanta inoltre una gestione del ritmo eccelsa, in cui l’evoluzione e la crescita delle protagoniste vengono scandite attraverso la stanza in cui lavorano: la medesima inquadratura in campo totale, quasi fosse una fotografia fissa, riproposta nel corso degli anni, forse persino in luoghi diversi, con strumenti di lavoro differenti e chissà, magari nuovi collaboratori. Questo non spetta a me svelarlo, ma a voi scoprirlo in sala; con l’augurio che la visione vi spinga a recuperare sia il film animato che il manga originale, ad approfondire le altre opere di questo straordinario fumettista o, se ancora non lo conosceste, a innamorarvi del cinema di un maestro capace di firmare alcune delle vette più alte della cinematografia contemporanea.

Mattia Basile

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