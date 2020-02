Giorgetto (Giorgio Colangeli) e il Professore (Gianni Di Gregorio) sono amici da una vita. Frequentano da sempre lo stesso bar, si scambiano storie ed esperienze, sono entrambi insoddisfatti. Giorgetto ha una pensione misera che arrotonda ospitando un ragazzo immigrato che sbarca il lunario al mercato, il Professore (un insegnante di italiano e latino in pensione) vagheggia un’avventura sentimentale con una donna che vede tutti i giorni al bar (Galatea Ranzi) che però non ha il coraggio di invitare. Insieme, davanti a un bicchiere di bianco, vagheggiano di partire per l’estero, dove i loro quattro soldi potrebbero valere di più. Dovrebbero chiedere consiglio a un esperto, ma sbagliano indirizzo e incontrano Attilio (Ennio Fantastichini), un simpatico robivecchi che si dichiara subito disposto a seguirli. La scelta cade sulle Azzorre, a detta di tutti il paradiso più economico a disposizione, e i tre si preparano anche prendendo ripetizioni di portoghese. Che la loro vita sia realmente a una svolta?

Di Gregorio, anche in questo film regista e protagonista, racconta una storia semplice, ambientata sotto casa. I protagonisti sono persone assolutamente comuni che, timidamente, vorrebbero cambiare in meglio la loro vita, ma che non hanno esperienza e sono talmente radicate nel loro quartiere e nelle loro abitudini quotidiane, da essere totalmente sprovvedute di fronte a problemi che esulino dalle piccole cose di ogni giorno. Fantastichini (qui alla sua ultima interpretazione prima della scomparsa), rappresenta lo spirito un po’ esotico, un po’ avventuriero, che li spinge a buttarsi, ma che non si sgomenta di fronte a possibili e inattesi cambi di programma.

Lontano lontano, un po’ come nelle sue precedenti opere e in particolare nel suo esordio Pranzo di Ferragosto uscito nel 2008 (a tutt’oggi il suo miglior film), si affida, più che alla trama, all’aura di innocenza che circonda il protagonista e al clima che si crea tra lui e chi gli sta accanto. I dialoghi sono spesso esitanti e smozzicati come nella realtà succede tra persone che si conoscono da una vita e cui spesso basta un’alzata di spalle o un sopracciglio inarcato per concludere. Una scelta che non sempre però aiuta un racconto di per sé molto esile. Ciò che salva il Professore e i suoi amici è l’eroismo delle piccole cose dei nostri tempi; persone che si trovano a fare qualcosa di buono mentre avevano in mente altro e per i quali l’amicizia presente rimane comunque molto più importante dei sogni sul futuro.

Beppe Musicco