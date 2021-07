Continua al cinema Gloria di Corso Vercelli a Milano l’iniziativa che consolida la collaborazione tra Notorious Cinemas e l’associazione Sentieri del Cinema dopo il grande successo pluriennale de la Febbre del Lunedì Sera (che si tiene presso il Centro Sarca a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano). In un orario particolare, alle 16, Pomeriggio al Gloria, questo il nome della rassegna, è un vero cineforum con dibattito – il primo a Milano che si svolge nel pomeriggio – che si tiene ogni martedì, al prezzo di 4 euro a ingresso.

Martedì 13 luglio sarà la volta di 1917 di Sam Mendes, che porta sullo schermo i ricordi del nonno che combatté in Francia durante la I guerra mondiale (1914-18): 1917 ha vinto due Golden Globes ed è stato candidato a 10 premi Oscar (di cui tre vinti nelle categorie tecniche). «Mendes», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «sceglie di far partecipare lo spettatore con la tecnica del piano sequenza: la macchina da presa segue costantemente i due protagonisti senza soluzione di continuità, per dare l’impressione allo spettatore di seguire passo dopo passo lo svolgersi dell’azione. Una scelta che sembra una vera e propria discesa in un inferno dantesco: un viaggio attraverso il caos e la follia, reso ancora più toccante nel vedere i visi innocenti dei protagonisti trasformarsi e trasfigurarsi in una caparbia volontà; fino ad arrivare ad una sorta di collasso finale, a un coacervo senza volto, unendosi agli altri solo come parte del grande scenario della guerra».

Al termine della proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. L’appuntamento con Pomeriggio al Gloria è per martedì 13 luglio alle ore 16.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Multisala Gloria, in corso Vercelli 18 a Milano.

