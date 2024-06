In un umile paesino di pescatori del Nord della Francia, a causa della nascita di un bambino speciale, avviene uno scontro finale tra le forze extra-terrestri del Bene e del Male.

Dopo aver concorso alla 74ma edizione della Berlinale, arriva nelle sale italiane L’impero (L’empire), commedia fantascientifica francese. Nell’epica stralunata di questa sua ultima fatica cinematografica, il regista Bruno Dumont recupera suggestioni e personaggi già presenti in una sua precedente mini-serie (P’tit Quinquin, del 2014). Nel computo generale de L’impero, dove Bene e Male sono indicati binariamente come Uno e Zero, si ritrovano però suggestioni di ogni tipo: tra una battaglia campale e una stellare, fanno capolino spade laser, scontri tra astronavi alla Star Wars, invasioni di ultra-corpi, fino al realismo dei volti di questi bizzarri nerd, contadini o pulzelle rurali che si trasformano in guardiani e guerrieri al servizio delle due principali Forze che regolano l’universo.

L’impasto di toni parodistici, farseschi e grotteschi lascia però questo divertissement artistico un po’ sciapo di risate e di logica interna, suscitando non poche perplessità. Sembrano piuttosto sprecati i ruoli di Fabrice Luchini e Camille Cottin, qui nei panni dei clowneschi Leader Supremi (con tanto di voce distorta) che si contendono la conquista del pianeta Terra… il quale, però, inizia e finisce tra i lidi e la campagna della Normandia. L’ambientazione tra il Pas de Calais e la Cote d’Opal è evidentemente un terreno fertile per l’eccentrica e “accumulatrice” fantasia dell’autore, che l’aveva già reso centrale nella commedia fantastica Ma Loute (2016), sempre con Luchini.

In questo sprecato e stralunato dispiegamento di effetti speciali e digitali, di citazioni cinematografiche e siparietti di farsa sociale, una piccola menzione speciale va tuttavia alla scelta di rappresentare l’astronave del Bene come una gigantesca Sainte-Chapelle, e quella dei loro nemici del Male come una fluttuante e vezzosa Reggia di Versailles.

Roberta Breda

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube