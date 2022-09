L’immensità di Emanuele Crialese (in concorso a Venezia 2022) racconta la vicenda di una famiglia appena trasferitasi nella Roma degli anni ’70 e appartenente alla medio-alta borghesia dell’epoca. Clara (Penélope Cruz) è una donna tormentata da un desiderio di libertà inarrestabile e animata dall’amore per i suoi tre figli; il marito Felice (Vincenzo Amato), invece, è un ricco imprenditore, e il suo carattere tanto gelido quanto violento è l’unico modo di relazionarsi con la famiglia. In mezzo a palazzi di nuova costruzione e costosissime vacanze in località glamour si dipana la vita di Adriana (la giovane Luana Giordani), la figlia più grande di Clara e Felice: la ragazza ha appena compiuto 12 anni, si veste e atteggia da ragazzo, si fa chiamare Andrea e rifiuta la sua identità.

Tra lo scorrere di drammi famigliari e il crearsi di nuove amicizie, il suo obiettivo è convincere tutti di essere un maschio. Cronaca romanzata e fantastica di una vicenda in buona parte autobiografica, l’opera di Crialese si ispira apertamente all’infanzia del regista e alla ricerca della sua identità, avviatasi in fase pre-adolescenziale e conclusasi con un processo di transizione. Presenza costante dell’intero panorama narrativo ed emotivo la figura della madre, una Penélope Cruz impegnata a recitare in italiano e che non risulta del tutto convincente nei suoi sforzi di costruire il personaggio di una donna-madre pronta a qualsiasi sacrificio pur di stare accanto ai figli. Poco convincente risulta, in verità, l’intera struttura narrativa, con una prima parte ben ritmata e capace di introdurci bene nella psicologia dei personaggi, e una seconda metà che pare perdere il filo della matassa, finendo per gettare al vento ciò che di interessante era stato mostrato fino a quel momento. A fare da contorno a tutto ciò l’Italia degli anni ’70 e il suo culto della televisione, oggetto onnipresente che spesso intrattiene i personaggi, fa la cronaca della loro vita e si assume addirittura a oggetto di sfogo per adulti e bambini, strumento di fuga e di creazione di mondi alternativi, ben rappresentati da inserti in bianco e nero che ripercorrono i successi musicali del tempo (come la canzone che dà titolo al film).

Letizia Cilea