Lightyear – La vera storia di Buzz inizia con una frase indicativa: «Nel 1995 un bambino di nome Andy ricevette un giocattolo che rappresentava l’eroe del suo film preferito. Questo è quel film». È questo l’aggancio con la mitica saga di Toy Story che ha dato il via all’epopea Pixar e di cui Buzz è stato uno dei principali protagonisti. Nel film di Angus MacLane lo vediamo nei panni di uno space ranger che, con la sua nave spaziale che guida insieme alla capitana Alisha Hawthorne, sbarca su un pianeta ostile abitato da rampicanti carnivori. A causa di una sua maldestra manovra di decollo, la nave è costretta a rimanere sul pianeta in attesa di trovare la miscela giusta per ripartire. Buzz inizia a compiere una serie di tentativi – veri viaggi nello spazio-tempo, che però falliscono. Si ritrova quindi sempre giovane mentre intorno a lui tutti invecchiano, muoiono ma si ambientano sul pianeta. L’ossessione di portare a termine la missione – ovvero far ripartire la navicella – però, non abbandona Buzz che si trova ad affrontare un pericoloso nemico arrivato dallo spazio. Lo aiuterà una squadra di ranger improbabili e il fido robottino Sox…

Anche se non siamo davanti ai vertici creativi Pixar rappresentati da titoli quali appunto Toy Story, Up, Inside Out, Ratatouille – solo per citarne alcuni – Lightyear è un film che cresce alla distanza e che lancia sempre messaggi che colpiscono i più piccoli ma anche il pubblico dei più adulti. In questo caso vediamo Buzz trasformarsi e maturare; da space ranger coraggioso ma anche cocciuto, egoista e presuntuoso fino a dichiarare di non aver bisogno di nessuno per condurre le missioni, lo vediamo diventare un vero team leader che crea una squadra di successo, si fa ben volere ma che capisce anche di aver bisogno dell’aiuto degli altri per vincere le proprie sfide, correggere e affrontare gli inevitabili errori che si commettono nella vita. Un Buzz meno perfetto ma più umano che si rende conto che talvolta è inutile pensare di dover per forza “ritornare a casa” quando si è già nel posto giusto, e con le persone giuste con cui vivere e crescere. Lightyear, inoltre, è anche un bel film avventuroso e di fantascienza, con scene che possono ricordare alcuni momenti di Interstellar con una citazione esplicita anche di Alien. Ci sono diversi bei momenti nel film, soprattutto il legame di amicizia tra Hawthorne e Buzz che lui capisce solo alla morte di Alisha e che prova poi a ricreare con la nipote Izzy.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema