Cléo è una vivacissima bambina francese di sei anni. Ha perso la madre e vive con il padre, spesso via per lavoro, e con l’amatissima tata Gloria. Tra loro c’è un rapporto strettissimo. Quando Gloria, però, deve tornare a Capo Verde dalla sua famiglia, Cléo ottiene dal padre il permesso di passare l’estate con lei, prima del distacco definitivo.

Secondo film della regista parigina Marie Amachoukeli-Barsacq (Party Girl), L’estate di Cléo prende spunto in parte dal vissuto personale dell’autrice, per portare sullo schermo un delicato film di crescita e racconto di formazione. La piccola Cléo (strepitosa Louise Mauroy-Panzani) ha dovuto subire il distacco lacerante dalla madre morta di cancro e con Gloria (Ilça Moreno) instaura un rapporto molto stretto, come quello indissolubile tra madre e figlia. Gloria è attenta, materna, severa il giusto; è una presenza rassicurante nelle giornate di Cléo che deve fare i conti con un padre affettuoso ma anche assente per motivi di lavoro. La partenza della tata per Cléo rappresenta uno stacco difficile da superare e l’estate passata con lei, un’occasione per continuare a stare insieme. Il problema per la bambina è che, una volta arrivata a Capo Verde, deve fare i conti con qualcosa di inaspettato. Gloria lì ha la sua famiglia; una figlia incinta che la sta per far diventare nonna e un figlio adolescente che non ne vuole sapere di Cléo. Gloria, quindi, non le può dare tutte le attenzioni che lei si immaginava, soprattutto dopo la nascita del nipotino. Lo straniamento è dovuto anche alla lingua; solo l’amata tata riesce a parlare con lei perché nessuno sa il francese. L’estate tanto sognata si trasforma in un periodo difficile, durante il quale, lentamente ma impercettibilmente, Cléo inizia ad accettare che Gloria non farà più parte della sua vita, e così anche il contrario. Il distacco sarà inevitabile e triste per entrambe.

L’estate di Cléo è un film delicato, sicuramente un po’ malinconico, semplice nella sua narrazione ma non per questo banale. La prova che deve superare Cléo che ha solo sei anni, viene narrata con misura così come il suo percorso di accettazione della realtà. Si rimane sinceramente conquistati, inoltre, dalla bravura della piccola Louise, che è il punto di forza del film; complimenti al casting per averla trovata e per aver saputo dirigerla sul set. Il film è stato presentato al Festival di Cannes 2023, alla Semaine de la critique.

Stefano Radice

