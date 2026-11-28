C’è qualcosa di straordinariamente doloroso e insieme affascinante nel rapporto tra un padre e una figlia che non riescono a ritrovarsi, pur continuando ostinatamente a cercarsi. È il cuore del nuovo film di Rodrigo Sorogoyen, uno dei registi più interessanti e importanti del cinema spagnolo contemporaneo (si è fatto apprezzare soprattutto per As Bestas e per la serie tv Dieci capodanni), che costruisce un’opera intensa e sorprendente attorno a due personaggi incapaci di fare i conti con il proprio passato.

Esteban è un regista affermato, uomo di successo ma anche di carattere difficile, che propone alla figlia Emilia, giovane attrice ancora insicura, di interpretare un ruolo nel suo nuovo film. Per entrambi sembra l’occasione di riavvicinarsi, dopo anni di lontananza e incomprensioni. Ma il set diventa presto il luogo in cui riemergono ferite mai rimarginate, rancori, accuse e una violenza emotiva che sembra sul punto di esplodere, senza però trovare una vera risoluzione.

Il paragone con Sentimental Value di Joachim Trier viene quasi spontaneo: anche qui il cinema diventa il terreno di un possibile ricongiungimento familiare, con un padre regista e una figlia che porta dentro di sé il peso delle sue assenze. Ma le somiglianze si fermano allo spunto narrativo. Sorogoyen sceglie infatti una strada completamente diversa, più aspra, obliqua e imprevedibile, facendo del film un confronto continuamente oscillante tra amore e ostilità, desiderio di riconciliazione e incapacità di perdonare.

È soprattutto la regia a fare la differenza. Sorogoyen dimostra ancora una volta una straordinaria capacità di costruire tensione, di dilatare le situazioni, di trasformare una conversazione in uno scontro emotivo senza via d’uscita. Il set cinematografico, con le sue dinamiche di potere e le sue finzioni obbligatorie, diventa così uno specchio dei rapporti personali, mentre il confine tra ciò che viene recitato e ciò che è autentico si fa sempre più sottile. Alcune scene sono da antologia: il lungo incipit, con l’incontro dei due protagonisti – che sembra un provino – in cui scopriamo solo dopo parecchi minuti il rapporto che li lega; lo scontro in albergo, dopo un tentativo di consiglio paterno di Esteban che Emilia respinge duramente; la scena del pranzo nel deserto, che una serie di incidenti rende sempre più un incubo per tutti i personaggi.

Javier Bardem – sempre più apprezzabile nel non rifare mai se stesso – e Victoria Luengo (già vista negli ultimi due film di Pedro Almodovar) sono straordinari nel dare corpo a questa relazione tormentata, senza mai cercare facili complicità con lo spettatore. I loro personaggi sono contraddittori, a tratti respingenti, ma proprio per questo profondamente umani.

Un film che non cerca consolazioni e non offre risposte semplici, ma riesce a raccontare con grande intensità quanto sia difficile amare qualcuno quando il dolore accumulato negli anni sembra aver consumato ogni possibilità di incontro. Un’opera di grande cinema, diversa da Sentimental Value ma altrettanto riuscita, che conferma il talento di un regista capace di unire rigore formale e profondità emotiva.

Antonio Autieri

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