Lunedì scorso Living di Oliver Hermanus, racconto di un “risveglio” alla vita con un grande Bill Nighy, ha ricevuto dal pubblico un eccellente 40,4° di voto che lo porta al terzo posto della classifica.

Ora, lunedì 8 maggio 2023 la Febbre presenta Air – La storia del grande salto, bel film hollywoodiano diretto e interpretato da Ben Affleck, con Matt Damon e Jason Bateman. 1984, il reparto basket della Nike è in crisi e il responsabile, Sonny Vaccaro (Matt Damon), ha il compito di trovare una star da mettere sotto contratto per lanciare le vendite. «La mano di Ben Affleck», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «è precisa e guida bene tutti gli interpreti che sono decisamente affiatati e avvolge lo spettatore in un film che, se vogliamo, è anche la trasposizione del sogno americano, perché l’accordo che alla fine venne siglato tra il fuoriclasse e la Nike non solo ha scritto la storia dal punto di vista commerciale facendo arricchire a dismisura tutti i protagonisti, ma ha anche avuto importanti ricadute sociali perché parte dei proventi miliardari dati dalla vendita delle scarpe Air Jordan sono stati investiti in fondazioni che hanno aiutato ragazzi in difficoltà economica. Il film è molto godibile, con un cast assolutamente in parte e al servizio della sceneggiatura».

L’appuntamento è per lunedì 8 maggio 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

I prossimi appuntamenti delle Febbre: 15 maggio, November, intenso thriller di Cédric Jimenez, con Jean Dujardin sulla risposta delle forze dell’ordine francesi agli attentati terroristici del 2015 allo Stade de France e al Bataclan. Il 22 maggio è la volta de Il sol dell’avvenire , il nuovo film di Nanni Moretti, in concorso al Festival di Cannes 2023