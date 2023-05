Le petit Piaf è ambientato sull’isola africana di Reunion. Nelson, 10 anni, è un bambino che ha un talento innato per la musica. Spinto dall’amica Mia, si iscrive al programma musicale Star Kids. Ed è proprio l’amica a trovargli un mentore, il famoso cantante Pierre Leroy che si trova in vacanza nell’hotel dove lavora la madre Ella che non vede di buon occhio la passione per il canto del figlio…

Dodicesimo film da regista di Gérard Jugnot – che ricordiamo anche come protagonista nell’imperdibile Les Choristes – I ragazzi del coro e che in questo film si ritaglia il ruolo del direttore d’albergo Lepetit – Le petit Piaf è una commedia musicale sufficientemente apprezzabile ma senza particolari aspetti innovativi, che ruota attorno al tema del talento da coltivare e del rapporto tra un mentore e il suo allievo. In questo caso è il personaggio di Pierre Leroy (Marc Lavoine), un cantante di successo anche lui alle prese con problemi personali e difficoltà di rapportarsi con la figlia, a trovare il modo giusto per coltivare le qualità di Nelson (Soan Arhimann, vincitore dell’edizione francese di The Voice Kids); il rapporto che si crea tra i due offre anche a Pierre la possibilità di ripensare la sua vita e in qualche modo di rimediare ai suoi errori.

Nel film troviamo le inevitabili e iniziali diffidenze tra Pierre e Nelson, le incomprensioni tra la madre Ella (Stéfi Celma, vista in Call my agent Francia) e il figlio, la forte amicizia tra ragazzi come valore imprescindibile. Il racconto scorre senza intoppi ma, come si può intuire, Le petit Piaf non rivela sorprese allo spettatore. Si può però ammirare la bravura di Soan come cantante e la bellezza dell’isola di Reunion di fronte al Magadascar, che è una dei protagonisti di questo film non indimenticabile e che punta solo a un pubblico di famiglie e bambini.

Stefano Radice

