Con Le buone stelle – Broker arriva il secondo appuntamento cinematografico a Busto Arsizio per Nessun uomo è un’isola, rassegna di cinema e teatro proposta dal Cinema Teatro San Giovanni Bosco della cittadina in provincia di Varese: in calendario, nell’arco della stagione 2023/2024, una serie di spettacoli teatrali e cinematografici che si snodano nella traccia proposta dl titolo. Una rassegna in cui Sentieri del Cinema è stata coinvolta nell’organizzazione e presentazione e nel commento delle serate cinematografiche.

Come secondo film, dopo Belfast di Kenneth Branagh, venerdì 17 novembre alle 21 è in programma un altro “imperdibile”: Le buone stelle – Broker di Kore-eda Hirokazu, autore giapponese a noi caro che negli ultimi dieci anni ha proposto una serie di grandi film (come Father & son, Little girls, Un affare di famiglia) in cui si mettono in primo piano i temi della famiglia e della genitorialità sempre da punti di vista paradossali. Kore-eda, nei suoi film drammatici ma anche permeati spesso da un sottile umorismo e da uno sguardo profondamente umano, cerca sempre il punto di rottura in cui una persona o una famiglia va in crisi; crisi che porta poi a una rinascita.

In Le buone stelle, per la prima volta ha girato un film in Corea del Sud, con attori locali tra cui la star Song Kang-ho (già tra i protagonisti di Parasite, film coreano più premiato di sempre con riconoscimenti in tutto il mondo tra cui i quattro premi Oscar), che proprio grazie a questo film di Kore-eda vinse il premio come miglior attore protagonista al Festival di Cannes nel 2022.

La storia: a Busan una ragazza abbandona il suo neonato davanti a una chiesa, osservata da una poliziotta che lo mette in salvo in una baby box. Poi il bimbo finisce in mano a due uomini che vendono neonati a coppie sterili, ma sopraggiunge la giovane madre: ci ha ripensato? O vuol solo sapere che fine farà il bambino? Indecisa, lei con i due uomini – che hanno storie dolorose alle spalle – inizieranno un viaggio per tutto il paese alla ricerca dei genitori perfetti per il piccolo. E sulle loro tracce, la poliziotta che li osserva e li giudica.

Le buone stelle è un film pieno di fatti, incontri, spunti di riflessione, colpi di scena da non svelare, propone con il passare dei minuti domande cruciali ai personaggi e agli spettatori: nascere è un bene? Si può perdonare chi ti ha abbandonato? La giovane madre che ha abbandonato il suo neonato, può perdonare sé stessa? Anche questa volta Kore-eda, nel film forse più bello della sua carriera, regala agli spettatori una storia drammatica ma non punitiva, offrendo uno spiraglio e una luce. Stavolta si è anzi superato, con un finale imprevedibile e meraviglioso, che porta una speranza per il futuro al bambino e a tutti i personaggi di questa storia originale e preziosa. Un film che fa uscire dal cinema con il cuore lieto.

Rassegna “Nessun uomo” è un’isola presso

Cinema Teatro San Giovanni Bosco

Prezzo Biglietto Ingresso Film: 5 euro

data: 17 novembre 2023, ore 21

Prossime date

26 gennaio: Lunana – Il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji

16 febbraio: Beautiful Minds di Bernard Campan e Alexandre Jollien

14 marzo: Grazie ragazzi di Riccardo Milani

