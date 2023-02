All’inizio di Le buone stelle – Broker, a Busan in Corea del Sud, la giovane So-young abbandona il suo neonato davanti a una baby box, le “scatole” predisposte fuori dalle chiese in cui le madri possono lasciare i bambini che non vogliono o possono crescere. Il piccolo Woo-sung, però, viene preso da Sang-hyun e Dong-soo, due uomini che per arricchirsi rivendono poi i neonati a coppie che non possono avere figli. Inaspettatamente, So-young torna per riprenderselo ma viene convinta che dalla vendita potrebbe guadagnare molti soldi. Inizia, quindi, un road movie sulle strade della Corea alla ricerca dei migliori genitori possibili per il piccolo. Sulle loro tracce, però, si mettono le detective Su-jin e Lee che indagano sul traffico di bambini e su un misterioso omicidio…

Il giapponese Kore-eda Hirokazu è un regista di grande tatto e sensibilità in tutti i film che ha diretto. Al centro dei suoi lavori si trovano spesso i temi della famiglia, dei rapporti umani e delle scelte in bilico tra legalità e illegalità, legge civile e legge morale. Lo abbiamo visto in film quali Father and Son, Un affare di famiglia (Palma d’Oro a Cannes nel 2018), Ritratto di famiglia con tempesta e nel più recente Le verità. Le buone stelle – Broker si inserisce in questo contesto fin dalla prima scena in cui vediamo So-young (Lee Ji Eun) abbandonare il figlio e la detective Lee (Lee Jo Young), che la sta spiando, dire alla sua collega: «Non si fa un figlio per poi abbandonarlo». Il film ruota attorno a questo interrogativo. Cosa è giusto e cosa è sbagliato per il piccolo Woo-sung? È giusto che sia venuto al mondo per poi essere lasciato davanti a una baby box? Sarebbe stato meglio che non nascesse? E i due broker Sang-hyun e Dong-soo, impersonati da Song Kang Ho (l’attore di Parasite) e Gang Dong Won, sono solo due cinici speculatori pronti ad approfittarsi delle difficoltà di giovani madri o, comunque, offrono una seconda possibilità ai neonati? E come porsi di fronte a coppie disposte a tutto, anche a pagare, pur di coronare il sogno di essere genitori? Come sempre Kore-ed Hirokazu pone tante domande a sé stesso e a chi vede il film; non dà risposte facili e scontate ma lascia che sia lo spettatore a trovarle con la sua sensibilità.

Le buone stelle – Broker è anche un road movie durante il quale scopriamo poco a poco i diversi personaggi, i loro traumi e drammi. Dong-soo, ad esempio, è anche lui un orfano, abbandonato dalla madre con un biglietto in cui scriveva che sarebbe tornata a riprenderlo. Una ferita mai sanata che lo porta a contrapporsi duramente a So-young che si è comportata nello stesso modo. Sang-hyun è un padre che non è riuscito a conservare buoni rapporti con la ex moglie e che ora si vede costretto a tagliare ponti con la piccola figlia. Scopriamo anche che So-young è una prostituta che ha ucciso il padre del bambino che non voleva che lei partorisse. A questo trio si aggiunge il piccolo Hae-Jin (Seung-Soo Im), un bambino di un orfanotrofio, che in questa improbabile comitiva cerca e trova quell’affetto di cui non si può fare a meno. Spiazzante la domanda che pone a Sang-hyun: «Vuoi essere mio padre?». Durante il viaggio vediamo il quartetto cementare un rapporto che non è semplice amicizia e che porta lentamente a un affetto profondo che, forse, durerà per tutta la vita.

Inoltre, c’è il bellissimo personaggio della detective Lee che resta in secondo piano ma che lentamente entra a far parte della storia con i suoi silenzi, i suoi sguardi e i suoi drammi interiori che Kore-Eda ci fa intuire senza mai raccontarceli direttamente.

Hirokazu realizza un film con tanti temi non semplici da governare e che richiedono agli spettatori un po’ di pazienza per entrare in una storia che poi li avvolgerà con il suo profondo contenuto umano fino al sottofinale toccante su una ruota panoramica – dove emerge con forza il tema del perdono come unica possibilità di salvezza personale per riuscire ad andare avanti malgrado scelte difficili e non sempre facili da comprendere – o come la scena in cui questa improbabile “famiglia” si ritrova nel buio di una stanza d’albergo dove accade qualcosa di impensabile. Presentato al Festival di Cannes 2022 dove Song Kang Hoè stato premiato come miglior attore.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema