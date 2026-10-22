Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.

Lunedì 19 ottobre NAZA di Rachel Szor e Yuval Abraham ha ottenuto dal pubblico un buon 39,9° di gradimento.

Lunedì 26 ottobre La Febbre del Lunedì Sera presenta Digger, un petroliere miliardario causa una catastrofe ecologica. Di Alejandro González Iñárritu, con uno strepitoso Tom Cruise. Anche in versione originale. «Nei panni dello spietato personaggio Digger Rockwell», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «Tom Cruise, rifatto con protesi varie dalla testa ai piedi, adotta un accento stridulo, si pavoneggia in continuazione ed è ovviamente l’opposto di una brava persona. Vive una vita isolata con la sorella (Sandra Hüller) in una tenuta esagerata da cui manovra le sue varie attività criminali; il suo unico vero amore è un gatto malaticcio (interpretato da un pupazzo animatronico) che necessita di cure veterinarie quotidiane per evitare che si vomiti anche le viscere. Quando si tratta di altre persone, il nostro malvagio protagonista crede che la cosa migliore sia ignorarle, umiliarle o entrambe le cose. Una chiamata da un dipendente, che supervisiona una delle piattaforme petrolifere di Digger in Groenlandia e che cerca inutilmente di avvisarlo di un possibile disastro, ne è la dimostrazione, finché la piattaforma esplode e un enorme iceberg si stacca e si riversa nell’oceano con enormi e disastrose conseguenze ».

Il film sarà proiettato in due sale, in una anche in versione originale.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.



Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

La Febbre del Lunedì Sera – Notorious Cinemas di Centro Sarca



Lunedì 2 novembre: L’hangar rosso. L’11 settembre 1973 inizia il colpo di Stato in Cile. Il capitano Jorge Silvia deve scegliere tra i propri principi e il nuovo corso violento. Regia di Juan Pablo Sallato, con Aron Hernandez, Nicolas Zarate.



Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 28 ottobre: Amarga Navidad di Pedro Almodovar. Un regista e sceneggiatore alle prese con una storia che prende spunto da chi gli sta vicino. Con Leonardo Sbaraglia, Barbara Lennie, Vicky Luengo e Aitana Sanchez-Gijon.

Mercoledì 4 novembre: L’hangar rosso. Regia di Juan Pablo Sallato, con Aron Hernandez, Nicolas Zarate

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