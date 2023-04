Asja si descrive come una donna felice e soddisfatta, di sé e dei successi sul lavoro. E cosa ci fa in un incontro organizzato da un’associazione che avvicina e mette a confronto single in cerca dell’anima gemella o anche solo di un’avventura? Trova attorno a lei tante persone sorridenti, ma tutte estremamente sole (tanto che c’è chi si accontenta di passare un sabato mattina diverso dal resto della settimana, visto che gli amici pensano ai figli grandi o sono già morti).

Ad Asja manca l’amore: non è stata fortunata e ha solo i genitori al mondo. All’incontro le viene associato Zoran, tipo che appare subito strano, scostante, disagiato. Fioccano le domande per conoscersi: le prime semplici se non frivole, poi sempre più personali, serrate, anche imbarazzanti. Zoran confessa di avere una figlia, e Asja perde già entusiasmo: mette in chiaro che non le piace frequentare uomini sposati. Ma i problemi non saranno quelli per lei. Perché Zoran non cerca avventure. E non cerca “donne”. Cerca proprio lei. E per il motivo più inaspettato: chiedere perdono per quanto le fece trent’anni prima, quando Asja aveva solo 16 anni, e lui – giovanissimo soldato serbo mandato nel mattatoio di Sarajevo – fu costretto a sparare sui civili. Colpendola e mandandola in coma.

La regista macedone Teona Strugar Mitevska, dopo Dio è donna e si chiama Petrunya, regala con L’appuntamento (presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia 2022. un altro ritratto di donna forte, volitiva, eppure anche fragile. La storia è liberamente ispirata ad un’esperienza personale della sceneggiatrice Elma Tataragic, bosniaca. Ma lo sguardo del narratore è della Mitevska; e non le giova il passaggio dalla sua Macedonia alla Bosnia che dopo trent’anni si interroga ancora con animo straziato sull’assedio di Sarajevo e sui massacri dei serbi; tanto meno una storia non sua, distante da lei che vive da 25 anni a New York e che comunque all’epoca era distante dai luoghi della violenza.

Dopo un inizio intrigante, con sguardo grottesco sul mondo degli speed date, e un passaggio – dopo l’incontro tra Asja e Zoran – serrato e teso, nella parte finale L’appuntamento sbanda parecchio. Prima prende una via alla Un borghese piccolo piccolo con pubblico, poi diventa un confuso e pasticciato confronto di tutti contro tutti, in cui esplodono odi e risentimenti di chi ricorda ma anche il disprezzo di chi è troppo giovane e non vuole farsi trascinare in un vortice che non lo riguarda, e un finale che non aiuta a capire né tanto meno a simpatizzare con i personaggi principali. Asja compresa, il cui dramma ci tocca ma non così tanto come sarebbe giusto. Colpa di una sceneggiatura che ha voluto dire troppo e senza quella vicinanza emotiva che ci si aspetterebbe. Lei, macedone, non era appunto in quei luoghi, ma non forse non è nemmeno questo il punto. Sono luoghi che devono essere cari a chiunque si indigna per le violenze, sempre gratuite e folli. E allora, forse, il punto è prettamente narrativo. Manca la chiave giusta per raccontare, con misura e rigore (confrontare con il bellissimo e dolente Quo vadis, Aida?), una storia tanto forte. Un’occasione parzialmente mancata.

Antonio Autieri

