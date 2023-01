La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, riparte per la seconda parte della sua undicesima stagione.

Lunedì 19 dicembre, ultimo appuntamento prima della pausa natalizia, La signora Harris va a Parigi è stato premiato con un buon 39,1° di voto.

Lunedì 9 gennaio 2023, alla ripartenza del nuovo anno, La Febbre presenta Le otto montagne della coppia belga Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con i due “divi” italiani Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Il film racconta la storia di due amici, divisi dalla vita ma uniti dall’amore per la montagna, «che cercano di capire», scrive Riccardo Copreni nella sua recensione, «chi sono e quale sia il loro posto nel mondo, e delle modalità in cui lo cerchino in maniere diametralmente opposte. La regia illustra con eleganza e una bellissima fotografia le vicende raccontate dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, il tutto al servizio dei due divi italiani Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Accanto a loro troviamo un altro grande attore come Filippo Timi nel ruolo del padre di Pietro, incredibilmente mimetico e a cui si deve un personaggio che emoziona profondamente».

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 9 gennaio 2023, alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

La Febbre del lunedì sera prosegue il 16 gennaio con The Fabelmans, il meraviglioso film autobiografico di Steven Spielberg, che apre i suoi ricordi raccontando in una versione romanzata la storia della sua famiglia e della nascita della sua passione per il Cinema.