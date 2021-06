L’1 giugno al cinema Gloria di Corso Vercelli a Milano è ripartita un’iniziativa che consolida la collaborazione tra Notorious Cinemas e l’associazione Sentieri del Cinema dopo il grande successo pluriennale de la Febbre del Lunedì Sera (che si tiene presso il Centro Sarca a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano). In un orario particolare, alle 16, Pomeriggio al Gloria, questo il nome della rassegna, è un vero cineforum con dibattito – il primo a Milano che si svolge nel pomeriggio – che si tiene ogni giovedì, al prezzo di 4 euro a ingresso.

Il 22 giugno sarà la volta di uno dei film più toccanti degli ultimi anni, 18 regali di Francesco Amato. Il quarto film del regista prende le mosse dalla vicenda di Elisa Girotto: quando morì nel 2017, la sua storia commosse tante persone, per il coraggio mostrato di fronte alla malattia e per l’idea di non arrendersi da sconfitta alla morte imminente. «Il film», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «mette in scena un azzardo: noi vediamo infatti la figlia Anna proprio quando sta per diventare maggiorenne, e si ribella definitivamente; e questa ribellione la porta a stabilire un contatto impossibile con la madre. La svolta – tra il fantasy e il metafisico – pone lo spettatore da un lato nella posizione di scegliere se fidarsi del narratore e abbandonarsi al racconto, aiutato in questo dalle due interpreti principali; dall’altro offre una possibilità cinematograficamente intrigante, con un rapporto altrimenti impossibile tra madre e figlia. Un’occasione, per Anna, per conoscere chi l’ha amata da subito, senza poterle vivere accanto».

Al termine della proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. L’appuntamento quindi è per martedì 22 giugno alle ore 16.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Multisala Gloria, in Corso Vercelli 18 a Milano.

