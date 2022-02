Nuovo appuntamento, martedì 1 marzo alle 16 con la rassegna Pomeriggio al Gloria, organizzata da Notorious Cinemas insieme all’associazione Sentieri del Cinema. Si tratta di un vero e proprio cineforum, il primo che si tiene a Milano di pomeriggio; al termine del film, infatti, sarà possibile fermarsi e scambiare opinioni con un critico di Sentieri del Cinema.

In programma il film britannico Nowhere Special di Uberto Pasolini: «Pasolini, come già in Still Life – scrive Beppe Musicco nella sua recensione – affronta ancora un tema delicato sul significato della vita e della morte: se là era la solitudine, qui è come far affrontare ai più piccoli la prematura scomparsa dei propri cari. Anche questa volta gli va riconosciuto il merito di un tocco particolare, grazie anche della recitazione sobria ma non triste di James Norton (Piccole donne), che rende con efficacia l’affetto del padre, il pudore con cui deve affrontare l’argomento della sua prossima scomparsa col figlio e la schiettezza dei rapporti con i suoi simili e con le possibili famiglie affidatarie, con i loro pregi e difetti (magari fin troppo evidenti anche allo spettatore, se si può fare una piccola critica)».

Appuntamento, quindi, con Pomeriggio al Gloria martedì 1 marzo alle 16 presso la rinnovata multisala Gloria di Corso Vercelli 18 (MM1 Pagano).

Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina FFP2 correttamente indossata per tutta la durata della proiezione.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it).

