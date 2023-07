Laggiù qualcuno mi ama è il documentario che Mario Martone ha voluto dedicare alla figura di Massimo Troisi, indimenticato comico, regista e attore napoletano, morto prematuramente nel 1994 a soli 41 anni per una malattia del cuore.

Martone ripercorre tutta la carriera di Troisi, dagli inizi nel mondo del cabaret, fino ai primi successi per terminare con l’ultimo film da protagonista, Il postino; il tutto arricchito con tanti spezzoni di interviste e immagini di repertorio come le interviste che Pippo Baudo e Gianni Minà fecero allo stesso Troisi per la Rai.

In questo viaggio il regista si fa accompagnare da diverse testimonianze, la più significativa delle quali è sicuramente quella di Anna Pavignano, coautrice di tutti i film di Troisi (e anche della sceneggiatura di questo docufilm, insieme a Martone), ex compagna poi amica e collaboratrice fidata dell’artista. I suoi ricordi, i suoi aneddoti sono molto sentiti, di chi lo ha conosciuto da vicino. Ad esempio, è lei a conservarne ancora tutti gli spunti, i diari, i taccuini e gli appunti scritti negli anni, compresa una audiocassetta in cui Anna Pavignano, insieme a un’amica, sottopongono Troisi a una finta seduta psicanalitica in cui però emerge molto della mentalità e del mondo di pensare del comico.

Nel documentario si parla molto di Napoli e di napoletanità, di come Troisi fosse figlio di quella cultura popolare e artistica ma anche di come abbia cercato di reinterpretarla a suo modo, fin dagli spettacoli da ragazzo con gli amici Lello Arena ed Enzo De Caro de La Smorfia. Martone, analizzando la cinematografia e i film del regista napoletano, la paragona per certi aspetti ad alcuni film della Nouvelle Vague, anche se poi la cifra e il percorso artistico portato avanti sono stati molto autonomi.

In Laggiù qualcuno mi ama vediamo spezzoni degli indimenticabili Ricomincio da tre e Scusate il ritardo, di Le vie del signore sono finite e di Pensavo fosse amore… invece era un calesse ma anche di film in cui Troisi è stato solo attore, come in Che ora è di Ettore Scola, fino alle scene cult del capolavoro di Non ci resta che piangere realizzato con Roberto Benigni.

Oltre a quella di Anna Pavignano, ci sono – tra le altre – le testimonianze anche di Paolo Sorrentino e di Ficarra e Picone, dello sceneggiatore Francesco Piccolo, del critico Goffredo Fofi e del regista Michael Radford che ha diretto l’ultimo Il postino. In sottofondo, sentiamo poi le voci di Tony Servillo, Massimiliano Gallo e Silvio Orlando, leggere brani scritto dallo stesso Troisi o episodi letterari della cultura partenopea. Un docufilm a nostro avviso da recuperare in home video e da vedere per non dimenticarsi di uno dei principali rappresentanti che ha reso grande il cinema e la commedia italiana negli anni ’80 e di cui si sente ancora la mancanza. Laggiù qualcuno mi ama era stato presentato alla Berlinale 2023.

Stefano Radice

