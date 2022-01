La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Cry Macho – Ritorno a casa (votato dal nostro pubblico con un buon 38,5°) lunedì 24 gennaio 2022 propone Nowhere Special di Uberto Pasolini, produttore e regista italiano (nipote di Luchino Visconti) da tanti anni a Londra.

Un padre single e malato cerca una famiglia a cui lasciare il figlio piccolo.

“Pasolini”, scrive Beppe Musicco nella sua recensione, “affronta un tema delicato sul significato della vita e della morte: come preparare i più piccoli alla prematura scomparsa dei propri cari. Al regista va riconosciuto il merito di un tocco particolare, grazie anche della recitazione sobria, ma non triste di James Norton, che rende con efficacia l’affetto del padre, il pudore con cui deve affrontare l’argomento della sua prossima scomparsa col figlio e la schiettezza dei rapporti con i suoi simili e con le possibili famiglie affidatarie, coi loro pregi e i loro difetti”.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

L’appuntamento è per lunedì 24 gennaio alle ore 21.00 – presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione . Per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina FFP2 correttamente indossata e permane l’obbligo di distanziamento fisico.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 31 gennaio con Supereroi di Paolo Genovese, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. A seguire Illusioni perdute del francese Xavier Giannoli, il 7 febbraio, e Un eroe del pluripremiato regista iraniano Ashgar Farhadi, il 14 febbraio.