Da quasi 60 anni l’artista veneto Luigi Lineri lavora incessantemente ad una gigantesca installazione, “La Ricerca”. Una mastodontica collezione di sassi, decine di migliaia, accuratamente ordinate e catalogate. Queste misteriose pietre, raccolte tra il greto del fiume Adige e le montagne della Lessinia, sono lo strumento con cui Lineri traduce in poesia una profonda riflessione sul cammino umano. Un viaggio nel tempo tra arte, mito, progresso tecnologico ed ecologia, dai primi strumenti in selce alla scultura come forma di espressione simbolica.

Pluripremiato in diversi festival nazionali e internazionali dedicati ai documentari, La Ricerca, dell’esordiente Giuseppe Petruzzellis, è un’ode alle fatiche umane, alla costanza e alla caparbietà di questo personaggio straordinario quale è Luigi Lineri. La sua ossessione per la ricerca e la catalogazione gli permette di tracciare una parabola dalla preistoria a un futuro ancora da scrivere dell’umanità, che può essere interpretato dalle diverse forme di pietre raccolte che raffigurano animali, corpi umani, oggetti rudimentali, votivi e utensili. Quella di Lineri è un’indagine, una ricerca appunto, che non ha l’arroganza di essere scienza ma che pone interrogativi allo spettatore. Ci sarà qualcuno che potrà continuare la sua opera di studio iniziata circa 50 anni fa?

Stefano Radice

