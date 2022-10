La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, ha compiuto 10 anni. Lunedì scorso Dante di Pupi Avati ha ricevuto dal pubblico un buon 39° di voto.

Ora lunedì 24 ottobre alle 21 presenta Siccità di Paolo Virzì, un film con tanti ottimi attori italiani, tra cui Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea, Tommaso Ragno e Vinicio Marchioni.

A Roma non piove da tre anni, il Tevere è prosciugato, il razionamento dell’acqua ha cambiato volto alla città; in questo contesto si muovono le storie di alcuni strani figuri, protagonisti di questo film corale, le cui vite si intrecciano tra casualità e destino. «Una misera, grande umanità si muove per Roma come un branco di spettri, desideroso tanto di speranza e riscatto quanto abbandonato a sé stesso e alla propria bruta necessità di sopravvivenza», scrive Letizia Cilea nella sua recensione. «Il film riesce a limitare il didascalismo e i bilanci esistenziali ex post, focalizzandosi invece sullo studio di quello che sembrerebbe un irrevocabile processo di degradazione dell’esistenza umana così come la conosciamo. L’ironia è dunque amarissima, e di essa si nutrono i dialoghi del film: sinceramente divertenti, brillanti e allo stesso tempo drammatici, sul loro ritmo infallibile si costruisce l’intera operazione filmica, identificabile senza dubbio nel genere della commedia nera, eppure capace – in più di un’occasione – di trovare dei piccolissimi spiragli di speranza dai quali ripartire per una possibile ricostruzione».

La Febbre del Lunedì Sera si ferma lunedì 31 ottobre per il ponte di Ognissanti. Ripartiremo il 7 novembre con Le voci sole, opera prima della coppia formata da Andrea Brusa e Marco Scotuzzi interpretata da un sorprendente Giovanni Storti per una volta in un ruolo drammatico e senza i suoi compagni di comicità Aldo e Giacomo.