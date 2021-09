Ne La ragazza di Stillwater, Bill Baker è un operaio che lavora sulle piattaforme. Vive a Stillwater in Oklahoma e periodicamente va a Marsiglia a trovare in carcere la figlia Allison, accusata di aver ucciso la sua fidanzata. Durante una visita, la ragazza gli rivela di essere in possesso di informazioni che potrebbero scagionarla. Bill si trova a indagare da solo ma trova il supporto di Virginie e della piccola Maya…

Leggendo le note della trama, si sarebbe portati a pensare che La ragazza di Stillwater – diretto da Tom McCarthy (Il caso Spotlight) – sia un classico action con Matt Damon (qui nei panni di Bill) che ripropone, sotto altre vesti, il suo fortunatissimo personaggio della saga di Jason Bourne. In realtà le cose non stanno così. La prima parte del film ci porta dentro i temi classici dell’uomo solo che, contro tutto e tutti, cerca le prove per scagionare la figlia. Non manca neanche qualche scazzottata. Il cuore del film, invece, è non solo il rapporto tra Bill e Allison (Abigal Bresilin) ma quello che riesce a instaurare con Virginie (Camille Cottin) e la piccola Maya (Lilou Siauvaud). Bill è un americano sradicato dalla sua terra e dalle sue abitudini. È un lavoratore precario, senza impiego fisso, rappresentante di quella working class che nel 2016 ha decretato il successo di Donald Trump. Ha un passato da alcolista e ha trovato un punto di riferimento nella fede. A Marsiglia però è disorientato e solo, e non conosce la lingua. Ha bisogno di essere aiutato e ha l’umiltà di chiederlo, cercando il supporto alla sua vicina di residence, Virginie. Giorno dopo giorno il legame tra i due e la figlia Maya si fa sempre più stretto; vediamo Bill ricostruirsi poco a poco un legame affettivo, familiare e di fiducia, che aveva completamente perso anche in Oklahoma dopo la morte della moglie. In particolare spicca il rapporto con la piccola Maya che lo vede proprio come un padre. La parte centrale del film, ruota tutta attorno a questo; quasi ci si dimentica della vicenda giudiziaria di Allison. Bill, però, ha un carattere difficile che spesso lo ha messo nei guai, facendogli perdere il rapporto con la figlia; anche in questo caso rischierà di compromettere tutto quanto di buono stava riuscendo a costruire.

La ragazza di Stillwater, che ha il limite di essere un po’ troppo lungo, è lontano dal classico action-legal movie; piuttosto è il film intimo e personale di un uomo solo, sradicato dalla sua terra, che riesce a trovare nuove ragioni di vita. E, probabilmente, a cambiare riuscendo a vedere le cose in modo diverso. Ottima l’interpretazione trattenuta di Matt Damon, molto appesantito nel fisico per ragioni di copione, ma perfetto nell’incarnare movenze, abitudini e atteggiamenti di un uomo in cerca di risposte. Presentato al Festival di Cannes, fuori concorso.

Aldo Artosin

