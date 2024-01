La quercia e i suoi abitanti è ambientato in una quercia di ben 210 anni, diventata pilastro e punto di riferimento per un intero microuniverso di piccoli abitanti. Qui, lo scoiattolo raccoglie le sue provviste, le formiche edificano i loro regni e il topo selvatico trova riparo dal famelico rapace. Loro e molti altri sono i teneri protagonisti di una vibrante avventura, una emozionante ode alla vita in cui la natura racconta se stessa: la propria bellezza, le proprie sfide e e i propri pericoli.

Diretto da Lauren Charbonnier e dal produttore Michel Seydoux, La quercia e i suoi abitanti è un documentario perfetto per le famiglie e per i primi due anni delle scuole primarie. Splendide le riprese all’interno di questa quercia secolare i cui anfratti, cunicoli, rami e cavità, diventano l’habitat ideale per diverse specie animali che la abitano. Possiamo seguire le imprese di topolini, scoiattoli, volatili di diverse razze e anche delle formiche; tutti protesi a convivere sotto le stesse foglie. Non mancano momenti di paura, come provare a difendersi dagli attacchi di animali più grandi o come il doversi difendere da un’improvvisa tempesta in attesa del ritorno della bella stagione. La scelta di produttori e registi è stata quella di non accompagnare il documentario alla classica voce fuori campo che spiega e descrive quello che sta accadendo. Lo spettatore, quindi, è invitato a immergersi nel racconto attraverso i sensi. Questa scelta di esplorazione guidata dai soli sensi ha richiesto un lavoro estremamente meticoloso e scientifico, iniziato nel 2017. Michel Seydoux e Laurent Charbonnier hanno lavorato per coniugare una regia e una produzione di finzione a una storia naturalistica. Le riprese vicino all’albero e tutte le diverse fasi della ricerca sono durate un anno e mezzo, in modo da poter coprire i diversi cicli delle stagioni. Un bel prodotto che avvince e non annoia.

Stefano Radice

