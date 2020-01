La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo 18 regali (che ha ottenuto dal pubblico uno straordinario 40,9° di “temperatura”, che lo porta al primo posto della classifica stagionale), lunedì 20 gennaio 2020 prosegue con Hammamet, diretto da Gianni Amelio e interpretato da uno strepitoso Pierfrancesco Favino.

L’agonia, lontano dall’Italia, di un leader politico al tramonto, amato e detestato, rimpianto e condannato: non viene mai nominato, lo chiamano tutti solo il Presidente, ma è evidentemente Bettino Craxi.

«Hammamet», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «è un grande film, realizzato da un grande regista come Gianni Amelio capace di rendere palpitante una materia recente ma già del secolo scorso. E che sceglie un uomo detestato e amato parimenti, che a vent’anni dalla morte divide ancora gli animi. Il film riapre vecchie ferite, sull’uso politico della giustizia di Tangentopoli e sulla fine di Craxi. In fondo per lui ci si chiede da allora la stessa domanda che ci si fa, in contesti diametralmente opposti, per Aldo Moro: poteva essere salvato? Ma al di là del giudizio sul Craxi politico e sul Craxi condannato dalla giustizia italiana, Hammamet è un film su un uomo, piegato dalla malattia e dal rancore per chi lo ha tradito o abbandonato, ma ancora orgoglioso come un leone ferito ma che sa ancora usare gli artigli (…) Un personaggio da tragedia greca o shakespeariana».

